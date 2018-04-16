Хабаровск, 16 апреля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на реках начались подвижки льда. Так, ледоход наблюдается на Амурской протоке. А на самой реке Амур он начнётся в ближайшие дни — 17 или 18 апреля. Пока же пользователи соцсети делятся фотографиями с удивительными видами уходящего под воду ледяного царства.

Скриншот со страницы Тамары Ивановой в Вконтакте https://vk.com Река Амур

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По сообщению Дальневосточного УГМС, на реке Уссури на территории Хабаровского края в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах наблюдается редкий ледоход. Граница вскрытия реки подходит к устью, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, первыми в Хабаровском крае начали вскрываться южные притоки Амура. В верхнем течении Сунгари и Уссури это произошло как минимум на неделю раньше обычного.