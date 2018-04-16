Калуга, 16 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Калужской области зафиксировали первый лесной пожар сезона весна-лето 2018 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Калужской области, огнём было уничтожено порядка двух гектаров леса в окрестностях деревни Любецы Жуковского района. В настоящее время на месте пожара инспектором госпожнадзором уточняются причины возгорания.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Пожар начался днём 15 апреля. Для борьбы с лесными пожарами и палом травы к настоящему моменту в регионе сформирована группировка сил и средств МЧС в составе 1 753 человек и 6 286 единиц техники и оборудования. Также проведена профилактическая работа с собственниками социальных объектов и жителями 45 населенных пунктов, которые теоретически могут оказаться в зоне возгорания. 19 апреля в Калужском регионе пройдут пожарно-тактические учения, где будет выяснено, насколько местные пожарные готовы к борьбе с лесными пожарами.

Отметим, что 14 апреля в пригороде Литвиново на единственном кладбище областного центра, открытом в настоящее время для захоронений, загорелась подожжённая неизвестными сухая трава. Возгоранием была охвачена значительная территория кладбища и огонь вплотную подступил к находящемуся поблизости лесному массиву.

В 2018 году к палу травы в Калужском регионе приступили 8 апреля. Только за двое суток были зарегистрированы 45 случаев возгорания сухой травы, а 12 апреля пожарные области 96 раз выезжали по аналогичным вызовам. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Калужской области Алексея Клушина, ни в одном из этих случаев пожарные не дали огню перекинуться на жилье и производственные здания.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в калужских лесах произошло девять пожаров на общей площади 7,35 га. Все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения и крупных возгораний не допущено.