Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Историческим оказался матч между футбольными клубами «Ростов» и «СКА-Хабаровск», который стал первым в истории ростовского стадиона, построенного к ЧМ-2018. 15 апреля «Ростов-Арена» приняла 13 тыс. зрителей, которые стали свидетелями двух безответных голов, отправленных подопечными Валерия Карпина в ворота команды Сергея Передни, сообщает ИА REGNUM.

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«Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально. Всю эту неделю работали не столько тактически, сколько психологически. Обороной я был доволен раньше чисто статистически. У наших ворот было мало моментов, хотя иногда мы пропускали и по два мяча. Сегодня соперник почти ничего не создал. Что касается атаки, в первом тайме были проблемы с созиданием. Отмечу, что сейчас эти проблемы не исчезли, они остаются. Эта победа далась нам тяжело», — прокомментировал игру Карпин.

Что касается организации первой футбольной баталии, то ответственным ещё есть над чем поработать. Автовладельцы простояли в пробках, охвативших практически весь центр Ростова-на-Дону. К заторам привело перекрытие проезда на улицу Левобережную без предупреждающих знаков. Интернет-пользователи, комментируя транспортный коллапс, выразили опасение по поводу предстоящих летом 2018 года игр мундиаля. Горожане уверены, что в дни проведения матчей на «Ростов-Арене» город-миллионник будет скован многокилометровыми пробками. Не исключено, что горожане испытают нехватку общественного транспорта.

«Из-за матча на «Ростов-Арене» перекрыли трассу на подъезде к городу. ГИБДД перекрыла дорогу на Ростов (Южный подъезд) около Батайска и направляют всех на Западный мост. Проехать к ТРЦ «Мегамаг» или на проспект Ворошиловский нельзя. При этом кто-то ехал на стадион, кто-то — просто по своим делам. Разве это нормально?», — задался вопросом один из автовладельцев.

«Администрация города «здорово» придумала согнать весь основной транспорт, курсирующий по главным улицам, к «Ростов-Арене». Толпы народа стоят на остановках и ждут ничего. Вы, «молодцы», предупредили об автобусах-шаттлах, но утаили, что шаттлы — это 7, 3, 3а маршруты (городские марщруты). В угоду матчам на новеньком стадионе наплевали на остальных. «Спасибо» от лица всех, кто стоит уже более получаса на остановках», — написал в соцсети Юрий Л.

Напомним, решение о поэтапной загрузке главного спортивного объекта ЧМ-2018 принято в связи с необходимостью проверки всех систем, так как во время мундиаля у организаторов права на ошибку не будет. Но уже к следующему матчу с «Уралом» футбольная арена гостеприимно примет максимум болельщиков — до 45 тыс. человек.