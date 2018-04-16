Сахалинская область, 16 апреля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Маленькое сахалинское село Вал Ногликского района отчаянно борется за право на жизнь с большим бизнесом и большими деньгами. Земля вокруг села пропитана нефтью — предприниматели свозят к Валу отходы нефтедобычи, здесь же складируют их. На дороге селяне и экологи обнаружили бочки со смертоносным ядом. Жители вышли на митинг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эковахта Сахалина» Места сбора дикоросов и отдыха жителей села Вал пропитаны нефтью

«Эковахта Сахалина» Нефтяные пятна в районе села Вал

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Жители села Вал вышли на митинг, который санкционировали поселенческие власти, поддержавшие народ. Все прочие средства борьбы за сохранения природы вблизи села люди уже исчерпали — обращения во властные структуры, суды и прочее.

«Эковахта Сахалина» Митинг в селе Вал

Люди требуют немедленного запрета на ввоз и складирование нефтесодержащего грунта. Горы токсичных отходов ежедневно отравляют традиционные места отдыха и сбора дикоросов, нерестовую реку Аскасай. И каждый день все новые и новые колонны грузовиков доставляют в окрестности села десятки тонн зараженного грунта.

На митинге местный житель, руководитель общественной организации «Земля предков» Владислав Соловьев зачитал обращение, адресованное главе сахалинского правительства Вере Щербине. В обращении говорится о бездействии надзорных органов, призванных следить за соблюдением природоохранного законодательства.

Окрестности села Вал травят не первый год.

«Мы уже вмешивались в ситуацию, довели дело до суда. Тогда опасные отходы с нефтепромыслов здесь складировало ООО «ИГЛ». Теперь оно юридически прекратило свое существование. Однако гору грунта, содержащую нефтеотходы, не убрало. А поскольку деятельность этого ООО связана с транспортировкой, ввозом и складированием нефтеотходов, получается, что фактически ООО «ИГЛ» продолжает свою разрушительную деятельность. К этому добавился еще один бизнес — ООО «Биоэкопром». Эта организация также занята ввозом и складированием нефтесодержащих отходов. Вместе с жителями наши экологи регулярно обследуют окрестности села Вал. Мы видим, во что превращают уникальную природу недобросовестные предприниматели. Руководство ООО «Биоэкопром» встречалось с жителями, обещало, что нефтесодержащий грунт будет очищаться, обогащаться и станет даже плодородным. Но жители против: в марях уже видны нефтяные пятна, во время таяния снега и дождей потоки воды, зараженные нефтью, стекают в нерестовую реку и на почву, делая невозможным выживание рыбы и занятие местных жителей сельским хозяйством, которое для большинства здесь — единственный источник дохода. Мы поддерживаем жителей села и будем бороться вместе с ними!» — рассказал лидер общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Эковахта Сахалина» Митинг в селе Вал

На митинге врач сельской амбулатории Светлана Саберзянова отметила значительное ухудшение здоровья селян, связанное с резким ухудшением экологической обстановки.

«Я призываю своих земляков и соплеменников — представителей коренных малочисленных народов Севера — поддержать призыв о приостановке деятельности ООО «Биоэкопром». Необходимо расторгнуть договор аренды на земельный участок, который несколько лет назад администрация Ногликского района опрометчиво предоставила бизнесменам! Мы должны сберечь нашу землю для будущих поколений!» — сказала в своем выступлении на митинге член Регионального совета уполномоченных представителей коренных народов Севера Анна Борисова.

Её слова жители села Вал поддержали единогласно.

Руководитель инициативной группы селян Андрей Куций в своём выступлении подробно перечислил все нарушения законодательства, допущенные бизнесом на территории села Вал. Он попросил присутствовавшего на митинге руководителя сахалинского управления Росприроднадзора Максима Яськина прокомментировать вопиющие нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Но чиновник от комментариев отказался.

На митинге в селе Вал присутствовала целая плеяда чиновников различных рангов. Однако выступил перед жителями Вала только глава района Сергей Балакан. Он пообещал людям, что будет всецело на их стороне в их борьбе за сохранение природы.

Остальные чиновники отмолчались.

Уже сегодня на место складирования нефтесодержащих отходов ожидается визит судебных приставов — они только после митинга озаботились тем, как исполняется судебное решение по ликвидированному уже ООО «ИГЛ».

Между тем на окраине села Вал прямо в день проведения экологического митинга жители и экологи обнаружили валяющиеся без присмотра бочки с ядовитым веществом, используемым для изготовления буровых растворов при добыче нефти. Бочки, судя по всему, выпали из грузовика, который транспортировал их — неизвестно куда. Бочки сильно деформированы, из них вытекает вещество с сильным химическим запахом. На бочках имеется маркировка: СМАД-1М. Это стандартный компонент буровых растворов. Он оказывает токсичное влияние на живые организмы при попадании в окружающую среду.

«Эковахта Сахалина» Бочки со смертоносным ядом обнаружены в день экомитинга у села Вал

Владелец бочек пока не выявлен.

«Эковахта Сахалина» призвала компанию, потерявшую ядовитый груз, немедленно забрать его и очистить грунт, пока яд не попал в водоемы.

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Накануне губернатор Сахалина Олег Кожемяко объявил о расформировании регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Глава региона поставил оценку «неуд» работе ведомства, отвечающего за сохранение уникальной природы Сахалина и Курил. Особое недовольство Кожемяко вызвало то, что ведомство провалило работу по организации складирования и утилизации отходов, как бытовых, так и токсичных. Кто будет заниматься охраной природы островного региона теперь — пока не ясно. Между тем меры нужны уже экстренные.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года сахалинские экологи обнаружили незаконное захоронение токсичных нефтеотходов вблизи поселка Тунгор в Охинском районе. А в районе поселка Таранай была обнаружена 200-литровая бочка с ядовитым веществом, брошенная прямо на пляже, — из нее вытекала химическая жидкость. Тогда гнев общественности вызвало ООО «Декантер Е», занимавшееся незаконным захоронением нефтесодержащих отходов. Тогда же впервые в незаконной деятельности было замечено и ООО «Биоэкопром». Заказчик услуг предпринимателя — РН Сахалинморнефтегаз — тогда выразил возмущение по поводу деятельности недобросовестных дельцов и потребовал немедленно вывезти зараженный грунт с территории муниципального образования.

Но, как видим, урок не пошел впрок.