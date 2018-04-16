Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Ярославская область принимает не только московский мусор, но и подмосковных бездомных собак. И даже не только подмосковных, но и владимирских. Отловленных животных сотнями (по крайней мере, по бумагам) свозят в скандально известный частный приют «Юста» в Переславском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская область стала местом, куда свозят бездомных собак из нескольких областей?

Как уже писало ИА REGNUM, в Переславском районе неподалеку от деревни Рушиново есть частный приют «Юста», принадлежащий Татьяне Махониной. Этот приют указан как место временной передержки животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов, которые заключены с ИП Шарипов. Этот предприниматель зарегистрирован в городе Ногинск Московской области, но собак привозит в Ярославскую область. В настоящий момент у ИП Шарипов как минимум 13 действующих контрактов:

с администрациями городского округа Егорьевск, Истры, Волоколамского района, Шатуры, Мытищ — в Московской области;

с администрациями Коврова, Судогды, Вязников, Собинки — во Владимирской области;

с администрациями Ярославского района, Переславля-Залесского, Переславского района, Ростовского района — в Ярославской области.

Почти все контракты подразумевают временную изоляцию отловленных животных, ветеринарное обслуживание, вакцинацию от бешенства, в некоторых случаях стерилизацию и выпуск обратно в среду обитания. У ИП Шарипов временная передержка — частный приют «Юста» Татьяны Махониной. По словам владелицы, сейчас в «Юсте» находятся порядка 400 собак, но постоянно идет движение. После ветеринарных процедур собаки подлежат возврату туда, где они были отловлены.

Получается, что отловленных в Подмосковье и Владимирской области собак, которые, возможно, больны бешенством или другими болезнями, привозят в Ярославскую область. Приют «Юста» — очень закрытое заведение. Впрочем, это и не приют, поскольку находится на землях сельхозназначения, там нет ни воды, ни электричества, нет ветеринарного кабинета. Просто вольеры у леса неподалеку от деревни Рушиново. Владелица редко подходит к телефону, еще реже пускает кого-либо на территорию приюта. Узнать достоверно, сколько в приюте содержится собак, в каких условиях, в каком состоянии, какие ветеринарные процедуры проводятся — невозможно. Действительно ли собак отвозят обратно в то место, где поймали, или просто выпускают неподалеку, чтобы сэкономить? Переславские зоозащитники давно бьют тревогу — в деревнях и вдоль дорог в районе периодически появляются неизвестные местным жителям собаки. Откуда они берутся?

При этом Департамент ветеринарии Ярославской области сообщает, что не имеет полномочий проверять условия содержания животных в частном приюте. Это должны делать администрации, которые заключили контракты с ИП Шарипов. Но администрации находятся далеко, и в приюте чиновники не бывают.

«Татьяна Махонина появилась в районе год назад и сразу заключила договор на ветеринарное обслуживание собак с Переславской станцией по борьбе с болезнями животных. Однако в рамках договора Махонина ни разу не обратилась за ветпомощью в Переславль. В приюте «Юста» наши специалисты ни разу не были. Сейчас срок договора истек», — пояснил главный ветеринарный врач Переславского района Владимир Сулин.

Остается вопрос — где же проходят ветобслуживание собаки, попадающие в приют «Юста», куда утилизируются биоотходы? Зато ИП Шарипов на протяжении 2017 и начала 2018 года выигрывал конкурсы на отлов бездомных животных, вполне возможно, прикладывая к документам контракт с Переславской станцией по борьбе с болезнями животных.

Таким образом, по воле предприимчивых бизнесменов Юсуфджона Шарипова и Татьяны Махониной в Ярославской области возникла неконтролируемая властями территория, куда сотнями свозят бездомных животных, отловленных в Московской и Владимирской областях. Регион теперь постоянно находится в центре скандалов, связанных с отловами собак. Возмущенные жители составляют петиции (открытые петиции есть у жителей Волоколамского района и Истры), против самого Шарипова недавно было возбуждено уголовное дело после того, как неподалеку от Истры бездомные собаки якобы загрызли человека. Зоозащитники, представители СМИ пытаются попасть в приют, чтобы убедиться, что с животными все в порядке. Однако владелица, Татьяна Махонина, никого на территорию приюта не пускает. Последними 13 апреля 2018 года в приют приезжали журналисты федерального телеканала ОТР по просьбе жителей Мытищ, которые переживают за отловленных на территории их города собак. Но Татьяна Махонина не пустила съемочную группу в приют. Сюжет о деятельности ИП Шарипов и приюте «Юста» должен выйти на канале ОТР на этой неделе.