Москва, 16 апреля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. США ставят себя в более сложное положение, продолжая политику санкций в отношении России, тогда как Россия может их использовать себе на благо, считает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Аксиомой внешней политики является понимание, что введение правительством той или иной страны санкций, или, если говорить более точно, мер экономического и политического давления против иностранного государства (поскольку настоящие санкции вводятся только по линии ООН), ставит в более сложное положение само это правительство, а не государство, против которого эти санкции вводятся.

Это правительство, по сути дела, объявляет противоположной стороне ультиматум: вы должны сделать то-то и то-то, и тогда санкции будут сняты. Соответственно, если этого сделано не будет, то и санкции не должны сниматься. Иначе страдает внешнеполитический авторитет правительства, объявившего о «санкциях».

В случае с администрацией США включается ещё и внутриполитический компонент, и он, как мы видим, сегодня выходит на первое место, поскольку администрация президента США Дональда Трампа предпринимает меры давления на Россию в значительной мере по внутриполитическим соображениям.

Итак, всё новые и новые меры давления вводятся, а результата нет. Отказаться от них без достижения поставленных целей давления, как я уже сказал, невозможно. Настаивать на их продолжении в условиях отсутствия результатов — значит и далее демонстрировать свою политическую неэффективность и интеллектуальную ограниченность.

Таким образом, время работает на нас. Задача России проста: как минимум демонстрировать политическую неэффективность введённых против нас санкций, что мы и делаем, и это уже разрушительно действует на США.

Если же с нашей стороны реально будут приняты ответные меры, то отрицательный эффект усилится. Наиболее болезненные для США сферы известны: атомная энергетика, ракетные двигатели, самолётостроение. Медлить не стоит. Ну и, конечно, крупные шаги на уровне правительства стоило бы подкрепить широкими общественными инициативами.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что министр финансов США Стивен Мнучин 16 апреля объявит о введении новых антироссийских санкций.

По ее словам, очередные ограничения в отношении РФ — уже «на подходе». Они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к президенту Сирии Башару Асаду и «применению химического оружия».