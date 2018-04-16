Москва, 16 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В Москве 23 апреля Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет бюст первого президента России Бориса Ельцина, сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Commons.wikimedia.org Скульптура пожилого пьяницы

«23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России», — цитирует Кононова «Интерфакс».

По его словам, на «Аллее правителей» в настоящее время находятся порядка 42 бюстов — от Рюрика до Михаила Горбачева. На открытие бюста приглашена вдова Бориса Ельцина — Наина. Автором бюста стал художник-монументалист Зураб Церетели.

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Напомним, ранее бюст предполагалось открыть в день рождения Ельцина 1 февраля, но по просьбе родственников дата была изменена.

Созданная РВИО аллея была открыта в Петроверигском переулке 26 мая 2017 года. Все бюсты исполнены в натуральную величину, с учетом постаментов высота скульптур будет равна человеческому росту.