Ярославль, 16 апреля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. На выборах главы Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района, состоявшихся 15 апреля, победил Александр Белозеров. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Ярославской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admkuzn76.yarregion.ru Александр Белозеров

Явка на выборах составила 34%. Белозеров, выдвинутый «Единой Россией» набрал 81,01% голосов. Ранее Александр Белозеров возглавлял Кировский и Ленинский районы Ярославля и оставил этот пост после прихода мэра Владимира Слепцова. Как и многие чиновники, после кадровой «чистки» в мэрии перебрался в Ярославский район. До избрания Александр Белозеров работал заместителем главы администрации поселения.

Серьезной конкуренции на выборах не было, ближайший конкурент Белозерова Иван Синицын, выдвинутый «Патриотами России», набрал 13,5% голосов.

Внеочередные выборы в поселении были назначены после трагической смерти главы Владимира Комякова. Он был найден повешенным 4 ноября прошлого года. Этому предшествовало внимание к деятельности главы правоохранительных органов.