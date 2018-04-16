Ереван, 16 апреля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Ереване протестующие против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра правительства страны перекрыли дорожное движение на важнейших автомагистралях столицы Армении. Об этом сообщает 16 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Никол Пашинян

Отмечается, что в городе перекрыты улицы Абовяна, Баграмяна, Чаренца, Московяна, Амиряна, Грачья Кочара и проспект Маштоца. Такие действия в утренний час пик создали в Ереване транспортный коллапс. На дорогах оставлены машины без водителей — с включенными аварийными сигналами. Граждане ложатся на дорожное полотно, не пропуская автомобили.

Добавим, 15 апреля руководящий действиями протестующих депутат парламента страны, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян призвал жителей Еревана участвовать в массовых акциях «гражданского неповиновения», блокировать автодороги, перекрывать движение по городским мостам, препятствовать работе метро в Ереване, а также обналичивать все банковские счета.

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Следует отметить, что в настоящее время ереванское метро продолжает функционировать. Правоохранители выступили с заявлением, в котором данные действия названы очевидным нарушением требований закона «О свободе собраний» — они содержат признаки правонарушения, подлежащие привлечению к ответственности.

Стражи порядка блокировали подступы к парламенту Армении, так как, по заявлениям протестующих, их цель заключается в том, чтобы дойти до этого здания.

Напомним, 14 апреля правящая Республиканская партия Армении официально утвердила кандидатуру главы партии, бывшего президента Саргсяна на посту премьер-министра страны. Сообщается, что сегодня, 16 апреля, его кандидатура будет официально выдвинута фракцией Республиканской партии в парламенте страны.

Добавим, во вторник, 17 апреля, в парламенте Армении пройдут выборы нового премьер-министра страны, в руках которого будет сконцентрирована серьёзная полнота власти, так как республика переходит с президентской на парламентскую форму правления.

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