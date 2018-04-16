Размытые формулировки позволяют США не выводить войска из Сирии
Москва, 16 апреля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Противоречивые и размытые формулировки, поступающие от американских госорганов, позволяют очень долго сохранять контингент в Сирии и не выводить его, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Относительно вывода американских войск из Сирии поступают противоречивые сообщения. Если из администрации Белого дома звучат мысли о том, что войска должны быть выведены как можно скорее: как только будет завершена задача по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то были и другие заявления американских государственных органов.
Заявлялось о том, что могут решаться и какие-то другие задачи. В том числе удерживание президента Сирии Башара Асада от применения химического оружия, наблюдение за ситуацией в Ираке — то есть какие-то более размытые формулировки. С помощью этих формулировок можно очень долго сохранять контингент в Сирии и не выводить его.
Что касается последнего заявления Белого дома, то там также есть моменты, которые также позволяют долго не выводить войска. Помимо уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это также создание условий, при которых возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможно.
То есть это также достаточно размытая формулировка, под которую можно подогнать что угодно и находиться в Сирии сколько угодно. Ссылаясь при этом на то, что в стране сохраняется нестабильность и как только американцы уйдут, якобы опять возникнут террористы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о желании президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент из Сирии как «как можно быстрее».
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В распространенном заявлении говорится, что данное желание сдерживает присутствие в регионе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).