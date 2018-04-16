Москва, 16 апреля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Противоречивые и размытые формулировки, поступающие от американских госорганов, позволяют очень долго сохранять контингент в Сирии и не выводить его, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Относительно вывода американских войск из Сирии поступают противоречивые сообщения. Если из администрации Белого дома звучат мысли о том, что войска должны быть выведены как можно скорее: как только будет завершена задача по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то были и другие заявления американских государственных органов.

Заявлялось о том, что могут решаться и какие-то другие задачи. В том числе удерживание президента Сирии Башара Асада от применения химического оружия, наблюдение за ситуацией в Ираке — то есть какие-то более размытые формулировки. С помощью этих формулировок можно очень долго сохранять контингент в Сирии и не выводить его.

Что касается последнего заявления Белого дома, то там также есть моменты, которые также позволяют долго не выводить войска. Помимо уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это также создание условий, при которых возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможно.

То есть это также достаточно размытая формулировка, под которую можно подогнать что угодно и находиться в Сирии сколько угодно. Ссылаясь при этом на то, что в стране сохраняется нестабильность и как только американцы уйдут, якобы опять возникнут террористы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о желании президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент из Сирии как «как можно быстрее».

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В распространенном заявлении говорится, что данное желание сдерживает присутствие в регионе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).