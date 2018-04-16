Москва, 16 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Котировки Brent 13 апреля отметили пятый день роста кряду и финишировали у верхней границы диапазона — вблизи долгосрочных максимумов. С утра актив дешевеет на 1%, расположившись под отметкой $72, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

Ракетные удары по Сирии, нанесенные утром в субботу США, Францией и Британией, не произвели впечатления на рынок, хотя гипотетически этот фактор должен способствовать оживлению спроса на черное золото, поскольку конфликты на Ближнем Востоке обычно внушительно влияют на настроения в сырьевом сегменте из-за объемов добываемой и экспортируемой в этом регионе нефти.

«Более серьезные опасения на рынке способны вызвать новые санкции в отношении России, которые могут затронуть нефтегазовый сектор. Вашингтон пообещал анонсировать новые ограничения уже сегодня.

Так что, по его мнению, геополитика еще может подбросить рынку предлог для дальнейшего подъема, несмотря на признаки перекупленности», — пояснил Мащенко.

Тем временем буровая активность в США снова выросла. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых установок в стране увеличилось еще на семь, до 815 единиц, и таким образом достигло нового максимума с марта 2015 года.

Дальнейшее наращивание буровой активности предполагает новые рекорды по добыче в ближайшем будущем.

«С технической точки зрения в краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше отметки $72 и отстоять область $72,30. Ближайшая поддержка проходит на $71,50», — считает эксперт.

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