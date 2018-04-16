Москва, 16 апреля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Минэкономразвития в отзыве на законопроект Минтранса предложило квалифицировать водителей-профессионалов не на пять, а на десять лет, пишет газета «Известия».

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

В законопроекте Минтранса предусматривается специальная отметка в правах дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта. Согласно действующему законодательству, профессиональные водители должны менять водительское удостоверение раз в пять лет.

Кроме того, согласно проекту, профессиональные водители должны обучаться по углубленным программам. Предлагается ставить в права специальный штамп для дальнобойщиков, таксистов или водителей общественного транспорта.

Проектом предусмотрено, что штамп будет действовать пять лет. Минэкономразвития предлагает увеличить этот срок до 10 лет, чтобы не вызывать дополнительных издержек для водителей и государственных органов.

В ведомстве указали, что издержки для профессиональных водителей составят порядка 6 млрд рублей каждые пять лет.

В целом главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах. С доводами Минэкономразвития согласился председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. По его мнению, отметку действительно достаточно ставить раз в десять лет, это позволит сэкономить средства предпринимателей.