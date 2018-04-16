Симферополь, 16 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Новый терминал аэропорта Симферополя в Крыму начал свою работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Липа Ройтер. Аэропорт. 1960

«С 08:00 (мск) утра 16 апреля 2018 года аэропорт «Симферополь» переводит прием и отправку всех рейсов в новый аэровокзальный комплекс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый рейс в новый терминал приземлился в 08:20 мск. При этом старые терминалы полностью прекращают свою работу.

Напомним, 12 апреля новый терминал аэропорта, а также все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации. Новый аэровокзальный комплекс — самый большой на юге России, его площадь составляет 78 тыс. кв м.

Читайте также: Аэропорт «Симферополь» обзаведётся собственной службой такси

Аэропорт построен на принципах государственно-частного партнерства. Общая стоимость работ составила 32 млрд рублей. Воздушная гавань может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 млн в год.

В аэровокзальном комплексе действует 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.