Ереван, 16 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В 8:00 (7:00 мск), на 15 минут раньше указанного срока, активисты, которые блокируют площадь Франции в Ереване, приступили к объявленным накануне акциям гражданского неповиновения.

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Лидер инициативы «Мой шаг», депутат Национального Собрания Никол Пашинян со сторонниками перекрыл перекресток проспекта Баграмяна и улицы Московян в центре Еревана. Студенты перекрыли улицу Абовян, где начали сидячую забастовку.

На перекрытых активистами перекрестках сразу образовались автомобильные пробки. Движение во всем центре парализовано.

В мегафон Никол Пашинян попросил прощение у граждан за причиняемые им неудобства и призывал их отнестись к этому с пониманием.

Акциями гражданского неповиновения сторонники оппозиции пытаются предотвратить намеченное на 17 апреля голосование в парламенте по кандидатуре экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Между тем, полиция выставила кордон на проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента. Никол Пашинян заявил о планах пройти через кордон, при этом он подчеркнул, что активисты не будут применять или отвечать на насилие.