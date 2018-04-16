Киев, 26 января, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Если Киев хочет продолжать сотрудничать со Всемирным банком (ВБ), то вопрос о создании антикоррупционного суда на Украине должен быть решен, заявила директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, сообщает 26 января УНИАН.

По ее словам, создание антикоррупционного суда на Украине — критический момент в вопросе о продолжении сотрудничества ВБ и Киева. Однако, закон президента Украины Петра Порошенко об антикоррупционном суде не удовлетворяет экспертов ВБ по ряду причин.

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Так, отметила Кахконен, в президентском законопроекте не указано количество судей в антикоррупционном суде. Одновременно с этим говорится, что антикоррупционный суд может быть создан только после того, как все судьи будут избраны.

«Здесь нет последовательности», — логично заметила Кахконен.

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Она также подчеркнула, что украинские антикоррупционные органы уже подготовили 90 дел, но их некуда передавать, поскольку не антикоррупционного суда.

Напомним, антикоррупционный суд стал камнем преткновения для Украины в вопросе о сотрудничестве с международными финансовыми организациями. Помимо кредиторов на усилении борьбы с коррупцией настаивает ЕС, в котором заявили, что могут приостановить безвизовый режим с Украиной, если Киев не примет активных действий для борьбы с коррупцией.