Москва, 16 апреля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Банк России с 16 апреля лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ПАО «Банк «Объединенный финансовый капитал» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе проверки выяснилось, что у банка возникли проблемы в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции.

Также банк «Объединенный финансовый капитал» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении кредитоной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Но руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий для нормализации работы.

ПАО «ОФК Банк» является участником системы страхования вкладов.

В настоящее время в кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов банк «Объединенный финансовый капитал» занимала 127-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Конфидэнс Банк» (г. Кострома).

Также в этот день лицензии на осуществление банковских операций лишилась небанковская кредитная организация АО «ЛИДЕР» (г. Москва).

Напомним, с начала 2018 года отозваны лицензии у 15 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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