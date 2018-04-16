Прага, 16 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Страны Запада посеяли хаос на Ближнем Востоке, вторгнувшись сначала в Ирак, а затем в Ливию и Сирию, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио Frekvence1.

Kremlin.ru Милош Земан

Таким образом Земан прокомментировал ракетные удары, которые США, Франция и Великобритания нанесли 14 апреля по Сирии, назвав их «глупостью».

"Запад невообразимым образом разрушил Ближний Восток», — заявил Земан.

Президент Чехии напомнил, что западные страны сначала вторглись в Ирак под предлогом нахождения у страны оружия массового поражения, которое в итоге так и не удалось обнаружить. В итоге это привело к многочисленным жертвам как среди мирного населения, так и американских солдат.

После этого Запад совершил другую глупость, вмешавшись во внутренние дела Ливии, где сейчас нет правительства, а через ливийскую территорию проходят пути нелегальных беженцев в Европу. Далее — Сирия, где, благодаря уничтожению боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в страну начали возвращаться беженцы. Однако «ковбойский проект» тормозит это возвращение, уверен президент Чехии.

«Интеллигент сделает одну ошибку и потом ее уже не повторяет. Человек с низким уровнем интеллигенции, скорее с дебильностью, совершает две ошибки одну за другой. А что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды?» — задался вопросом Земан, отметив, что самое мягкое из возможных слов — это «глупость».

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии. Поводом для этого послужило якобы применение сирийскими властями химоружия в городе Дума в Восточной Гуте, однако доказательств этому представлено не было.