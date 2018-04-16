Москва, 16 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. На востоке Москвы вместо чистого воздуха сегодня ночью, 16 апреля, горожане были вынуждены дышать сероводородом. Как сообщает «Мосэкомониторинг», повышенное содержание этого вещества в атмосферном воздухе автоматические измерительные станции зарегистрировали в Жулебино и Кожухово. Здесь уровень загрязняющего вещества превысил предельно допустимую концентрацию в три раза.

Candra Firmansyah Испарения серосодержащих газов

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Ночью 16 апреля уровень сероводорода был превышен в 3,5 раза в Рязанском районе, в 2,8 раза — в Люблино, в два раза — в районе Новокосино.

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Как сообщало ИА REGNUM, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 51 раз было зафиксировано в Москве в ночь на 17 мая в районе Капотня.

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Добавим, что в Московской области в последние несколько месяцев жители активно стали митинговать против свалок, которые отравляют их жизнь. Последние протестные акции состоялись в прошедшие выходные, 14 апреля, в семи городах Подмосковья. Местные власти обещают в 2018 году провести дегазацию десяти полигонов.