Вашингтон, 16 апреля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Власти России, возможно, обладают компроматом на президента США Дональда Трампа, заявил в интервью ABC News бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно», — заявил Коми, отвечая на соответствующий вопрос.

Экс-глава ФБР дал интервью телеканалу в преддверии выхода его книги «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», которая посвящена деятельности Коми на посту директора ФБР и его взаимодействию с действующим президентом США. Цитаты из книги уже распространены американскими СМИ.

«Этот президент — бессовестный, не связан с истиной и институциональными ценностями», — пишет в своей книге Коми.

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В свою очередь Республиканская партия и Белый дом высказали опасения, что данная книга может нанести ущерб президентству Трампа, а также оказать влияние на выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Напомним, Трамп уволил Коми в мае 2017 года по причине того, что тот «не смог эффективным образом руководить ФБР». Противники президента США увязывали это увольнение с расследованием о «вмешательстве» России в американские выборы.

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