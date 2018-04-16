Якутск, 16 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной части микрорайона Якутска Кангалассы государственной противопожарной службы Якутии ОГПС №40 начали акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. Свои права на нормальные условия труда таким образом намерены отстоять 10 сотрудников части, к акции протеста также могут присоединиться ещё 50 работников пожарных частей пригорода Якутска Жатая, Магана, Нижнего Бестяха, а также посёлка Зырянка Верхнеколымского района, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель независимого профсоюза пожарных, участник акции протеста Андрей Холтасунов.

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В понедельник, 16 апреля, часть отказавшихся от еды будет находиться в палатках возле пожарной части, трое находятся на смене.

«Просим провести проверку руководства. Один из них воровал топливо на 700 т. р», «Нам недоплачивают! Требуем спецодежду! Требуем восстановить незаконно уволенных сотрудников Аргунова, Унарова», — такие плакаты размещены возле палаток.

Находящихся на дежурстве сотрудников собирались отстранить от работы, рассказал Андрей Холтасунов, который также сегодня находится на смене. Даже привезли людей на замену, но голодающим всё же удалось отстоять свои права.

Участники акции протеста не согласились прекратить голодовку в ответ на устные обещания руководства ГБУ «Противопожарная служба Якутии» (начальника Николая Иванова, его заместителя Геннадия Бондаря) выполнить их требования.

«Обещали привезти письменный протокол. Если я подпишу и согласую с ними, то я закрываю голодовку. Но если будут выполнены не все требования, то мы продолжим акцию протеста», — отметил Андрей Холтасунов.

По его словам, в присутствии СМИ участникам голодовки пообещали, что дискриминации в отношении них не будет, но люди всё равно опасаются преследований.

По информации посетившего место голодовки руководителя службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александра Захарова-ЯКНК (фамилия по паспорту), общение участников голодовки с руководством пожарной части проходит напряжённо.

Как пишет News.Ykt.ru, замруководителя противопожарной службы Якутии Геннадий Бондарь, приехав к голодающим, заявлял, что если в течение десяти минут они не напишут расписку, что они будут питаться в полном объёме, их снимут с дежурства. Ему пришлось доказывать, что голодовка не является нарушением трудовой дисциплины. За ситуацией намерено следить отделение ОНФ республики, его представители посетят пожарную часть.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожарных частях в пригороде Якутска сложилась патовая ситуация: их сотрудники признаются, что им приходится бороться за всё, начиная от выдачи обмундирования и заканчивая соблюдением их законных прав. В пятидесятиградусный мороз люди тушат возгорание в летних сапогах, каски иногда делят на двоих, а зарплата при этом не превышает 30 тыс. рублей.

Пожарные также жалуются, что им не выдают топливо на учебные объезды территории, которые необходимы, чтобы уметь быстро сориентироваться на улицах и в зданиях. Кроме того, по информации сотрудников, ремонт пожарных автомобилей и зданий частей им приходится делать за свой счёт. Ещё одна проблема — низкие заработные платы и вынужденные переработки людей в условиях нехватки сотрудников. Зарплату людям насчитывает за 140 часов вместо 192, отработанных фактически, рассказывал руководитель независимого профсоюза пожарных Андрей Холтасунов.

По его словам, за попытки возмущаться сотрудников отправляют на внеплановые аттестации без заранее выданного списка вопросов и ответов, двоих — начальника пожарной части в Кангалассах Александра Аргунова и водителя Егора Унарова — уже уволили. Коллеги считают такие действия руководства незаконными и требуют восстановить людей в должности.