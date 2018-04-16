Токио, 16 апреля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии может уже в ближайшее время покинуть свой пост. Скорую отставку нынешнему главе японского правительства Синдзо Абэ предрекает бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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По его словам, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти.

«Абэ вот-вот уйдет, может, к концу нынешней сессии парламента», — заявил Коидзуми в опубликованном интервью на сайте журнала AERA.

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Такие заявления бывшего премьер-министра связаны с падением рейтинга Синдзо Абэ и скандалом вокруг продажи частной компании за бесценок государственной земли.

Добавим, что за последние несколько недель рейтинг правительства Японии во главе с Синдзо Абэ упал ещё на 5,4% и составил 37%, передает агентство Kyodo. Рейтинг неодобрения вырос с 47,5% до 52,6%. Отмечается, что падение популярности нынешнего руководства страны связано с публикацией сведений о том, что Абэ мог влиять на одобрение правительством строительства ветеринарного училища организацией «Какэ Гакуэн», которой управляет старый знакомый главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, во второй декаде марта 2018 года рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ достиг исторического минимума. Такой низкой поддержки населения у него не было с момента, когда он возглавил правительство страны — с 2012 года. За месяц уровень поддержки Абэ снизился на 13 процентных пунктов — до 31%. Уровень недовольства правительством, в свою очередь, вырос на 11 процентных пунктов и составил 48%.

Напомним, на прошедшей неделе отставки правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ потребовали оппозиционные партии Японии. Поводом стал длящийся уже второй год скандал, в котором минфин и главное налоговое управление страны обвиняются в фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли националистической организации «Моритомо гакуэн» по цене в семь раз ниже рыночной.