Находка, Приморский край, 16 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Кризис власти в приморской Находке, похоже, готов перейти в острую фазу. Накануне глава города Андрей Горелов написал заявление на имя врио главы Приморья Андрея Тарасенко об уходе со своего поста досрочно. Досрочно ушёл в отставку и спикер гордумы Находки Евгений Воронин. Тарасенко отставки принял незамедлительно, сопроводив прощание словами о том, что в Находке нужно срочно наводить порядок. Однако уже сегодня Горелов уведомил гордуму о том, что уйдет с поста только после избрания нового мэра. Коллеги Горелова намерены выставить в администрации охрану, чтобы не пустить отставного главу в кабинет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глубокий кризис зрел в Находке не один год. Событиям дня сегодняшнего предшествовали другие — и «угольные протесты», в которых, как в мутном пруду, пытались «наловить рыбки» все кому не лень — депутаты, чиновники, противоборствующие бизнес-элиты. За пределы города конфликт, происходящий в Находке, выплескивался уже не раз. Впервые — когда в ходе «Прямой линии» президента жители пожаловались на загрязнение воздуха угольной пылью. Недавно — когда между гордумой Находки и мэром разгорелся нешуточный конфликт, и депутаты потребовали досрочной отставки Андрея Горелова.

Между тем Восточный — Находка крупнейший в ДФО транспортный узел, один из лидеров РФ по грузообороту. С этим транспортным узлом связано экономическое развитие, без преувеличения, всего Дальнего Востока и Сибири и Забайкалья. Здесь осуществляется порядка 17% всех железнодорожных перевозок России.

И вот в таком городе происходит затяжной конфликт… буквально всех и со всеми. Население воюет с угольщиками и отчасти с властью. Угольщики, на плечах которых лежит ответственность перед работниками и государством, отбиваются как могут — в ход идут связи, лоббирование через властные структуры и так далее.

Законодательная и исполнительная ветви власти вместо того, чтобы решать насущные проблемы, затеяли настоящую войну, в процессе которой думать о развитии города, транспортного узла как-то не очень получается. В результате ни одна из важнейших проблем Находки не решена — население всё так же бунтует против угля, причем отличить настоящий протест против пыли на подоконниках от умело срежессированного, того, который нужен тем или иным противоборствующим группировкам, уже вряд ли кто-то возьмется.

Итак, в 13 апреля врио губернатора Андрей Тарасенко вынужден был экстренно вмешаться в ситуацию. Он предложил Горелову и Воронину сложить полномочия досрочно. Оба предложения приняли, отставки вроде бы даже состоялись, об этом появилось соответствующее уведомление на сайте губернатора Приморского края.

Однако уже 16 апреля помощники Андрея Горелова принесли в администрацию Находки бумагу, в которой почти отставленный мэр сообщал, что уйдет с должности только после избрания нового главы города. А это, как известно, процесс не быстрый.

Что заставило Андрея Горелова фактически «подставить» врио губернатора и нанести такой удар по его репутации накануне губернаторских выборов?

«Сотрудники городской администрации обратились в частное охранное предприятие, чтобы выставить в здании охрану», — сообщило приморское ИА Примамедиа со ссылкой на источник в мэрии Находки.

Что дальше? Каковы будут шаги Горелова в случае, если в кабинет его не пустят сотрудники ЧОП? Привлечёт на помощь другой ЧОП? Так и до рукопашной недалеко.

Между тем ситуация негативно сказывается на инвестиционной привлекательности не только Находки, но и всего Приморья. Какой инвестор согласиться прийти в регион, где ему придется тушить социальный пожар своими деньгами и отбиваться от рассерженного населения?

Ситуация совершенно немыслимая с точки зрения логики. Буквально два дня назад в кабинете губернатора Приморья Андрей Горелов в ответ на предложение Тарасенко уйти в отставку сказал:

«Вами принято правильное решение. Ситуация не должна сказываться на населении. Ваше предложение принимаю» .

Но уже в понедельник передумал и попытался вновь занять кабинет в горадминистрации.

Создается впечатление, что Горелов не вполне свободен в принимаемых решениях и настоящая битва за власть в Находке только разворачивается.

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Как сообщало ИА REGNUM, приморский портовый город Находку лихорадит не первый год. Население недовольно угольной пылью, причем ситуацию с загрязнением воздуха усиленно используют различные противоборствующие стороны. В результате население разозлено и постоянно то выходит на митинги, то пишет главе государства, не надеясь на местные и региональные власти. Многие эксперты сегодня вообще утверждают, что главная проблема Находки не в угольной пыли, а в глубочайшем кризисе власти — её в городе фактически нет.