Вашингтон, 16 апреля, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп узнавший, что европейские союзники высылают по отдельности значительно меньшее число российских дипломатов, чем Вашингтон, обрушился с гневной критикой на своих советников. Об этом пишет 15 апреля The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По сведениям издания, полученным из Белого дома, советники Трампа заверили его, что США вышлют «почти столько же» российских дипломатов, сколько и страны ЕС. Трамп отчего-то посчитал, что его советники, говоря о скоординированных с ЕС действиях в связи с инцидентом в Солсбери, имеют в виду паритетное число высылаемых работников МИД РФ из каждой страны, солидарной с Лондоном.

После того как выяснилось, что Париж и Берлин собираются выслать только по четыре дипломата, Трамп пришёл в ярость.

«Трамп кричал, что советники обманули его. Звучало много проклятий в их адрес», — цитирует издание слова источника в Белом доме.

В ярости глава государства обвинил своих советников в том, что те ввели его в заблуждение, пишет газета.

Напомним, высылка 60 российских дипломатов из США — «солидарные меры» Вашингтона в рамках антироссийской политики Лондона и его союзников. Москва ответила и Великобритании, и США «зеркальными» мерами.

Добавим, 5 апреля официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что высылка четырех-пяти российских дипломатов — это недостаточная мера воздействия на Москву в рамках «дела Скрипаля».

По её словам, Вашингтон настроен по отношению к Москве «жестко». Это нужно для того, чтобы склонить Россию к отказу от ее прежнего «поведения», чтобы Москва, наконец, стала «хорошим участником процесса». Сандерс призвала к подобной практике и другие страны.

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