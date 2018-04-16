Вашингтон, 16 апреля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины призвал все страны мира перенимать украинский опыт по ведению гибридной войны с Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

По его словам, в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у Украины. Аваков также отметил готовность Украины перенимать любой опыт многих передовых стран.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал украинский министр.

Говоря о России, Аваков подчеркнул, что для дестабилизации обстановки на Украине Москва, в частности, использует организованную преступность, например, «воров в законе».

Глава МВД Украины также возложил на Россию ответственность за инцидент в Солсбери и вновь обвинил Москву в кибератаках и вмешательстве в выборы по всему миру.

В настоящее время Аваков находится вместе с начальником криминальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным в США. Их визит имеет целью усиление сотрудничества украинских силовых органов с ФБР и госдепартаментом.

Сотрудничество планируется усилить «в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влиянию на процессы в мире».

В ходе визита планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками минюста США, а также посещение центра, где обучают агентов ФБР (академия Куантико, штат Вирджиния).