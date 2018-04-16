Вашингтон, 16 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 13 апреля, пятница: «Коламбус» начинает плей-офф с победы благодаря Артемию Панарину

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

13 апреля на «Капитал Уан-Арена» стартовала очередная серия плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным противостояли «Коламбусу» с бессменным голкипером Сергеем Бобровским. Овечкин в очередной раз начал путь покорения заветной кубковой чаши, за которой гонится уже не первый год, что является любимой насмешкой интернет-сообщества. Для Артемия данный плей-офф становится лишь третьим в карьере, но, побывав даже в самой титулованной команде 21-го века — Чикаго, он не смог обзавестись званием обладателя Кубка Стэнли. Одному из лучших вратарей последних пяти лет Сергею Бобровскому также не удалось дойти до главного титула мирового хоккея, редко попадая со своей командой в игры на вылет. Евгения Кузнецова, главного распасовщика «Вашингтона», пока не настигла участь своего партнёра по звену Александра Овечкина, но неудачи в плей-офф вместе с «Кэпс» также свойственны и ему. Так или иначе, итоги этой серии могут повлиять на дальнейшую судьбу Овечкина в «Вашингтоне». В случае неудачи, как мы уже привыкли это видеть с «Вашингтоном», Александр может поменять клубную прописку, дабы завоевать не достигаемую для него «Чашу».

Первый период весьма удачно сложился для «Вашингтона». Не встречая никаких преград, «Кэпиталз» практически не выходили с чужой половины площадки, постепенно приближаясь к голу. Время шло, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был надёжен, как скала, но обстоятельства на льду разворачивались явно не в его сторону. Менее чем за три минуты до окончания первого периода форвард «жакетов» Джош Андерсон получает 10+5 минут удаления, благодаря чему «Вашингтон» заполучил пять минут нескончаемого большинства. К тому моменту «Кэпиталз» откровенно заслуживали гола, таким образом, сложившиеся ситуация шла только на руку хозяевам льда. Евгений Кузнецов уже через 30 секунд забросил первую шайбу в этом численном преимуществе, тем самым открыв счёт своим шайбам в этом розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Евгений выполнял наброс на ворота соперника от синей линии, когда шайба удачным образом пересекла линию ворот, но судьям пришлось детально пересмотреть игровой момент, так как была вероятность помехи вратарю со стороны Ти Джея Оши.

После небольшой паузы главный арбитр матча вынес вердикт в пользу «Вашингтона» — 1:0, Евгений Кузнецов записывает шайбу на свой счёт. Менее чем через минуту российский центрфорвард «Вашингтона» снова отличается заброшенной шайбой, оформив дубль. Евгений прошёл через всю площадку, не встретив должного сопротивления со стороны гостей из Огайо, и неотразимо бросил шайбу в дальний угол, чуть задев штангу створа ворот — 2:0. Кузнецов заставил напрячься «жакетов», дважды забросив шайбу прямо им в «раздевалку», что не обходится без обиды на соперника. Но состав «Коламбуса» справился с потерей боевого духа и со свежими силами и настроением вышел на лёд перед вторым периодом. Уничтожив большинство соперника в начале второй 20-минутки, «Коламбус» отыграл одну шайбу, доведя разрыв в счёте до минимального, счёт стал, как называется в спорте, «скользким» — 2:1. Александер Веннберг реализовал передачу по борту от Буна Дженерал.

В начале третьего периода «Коламбус» завершил своё дело, сравняв счёт во встрече. Удаление Тома Уилсона («Вашингтон») в штрафной бокс на две минуты закончилось ранее, чем ожидалось. Спустя 13 секунд игры в численном преимуществе Томас Ванек вновь восстановил равенство в счёте с передач Дюбуа и Панарина — 2:2. Ближе к середине периода проводящий первый сезон в «Кэпиталз» чернокожий хоккеист Деванте Смит-Пелли вывел свою команду вперёд, завершив передачу Якуба Враны точным броском в створ ворот Сергея Бобровского («Коламбус») — 3:2. Такой расклад позиций никаким образом не устраивал «Коламбус». За четыре минуты до конца основного времени первый защитник «жакетов» Сет Джонс помог своей команде сравнять счёт, исполнив точный кистевой бросок, который не смог отразить Филипп Грубауэр — 3:3, игра перешла в овертайм. На шестой минуте дополнительного времени Артемий Панарин показал класс своим молодым одноклубникам, пройдя по левому флангу и бросив оттуда в дальний незащищённый вратарём угол — 3:4, браво, Артемий! «Коламбус Блю Джекетс», благодаря трём очкам и победному голу Панарина добыли первую победу в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтона».

15 апреля, воскресенье: Пастрняк набрал удивительные шесть очков в матче против «Торонто»

15 апреля Давид Пастрняк стал первой звездой воскресного игрового дня НХЛ благодаря поразительным шести очкам во втором матче против «Торонто». Молодому чеху удалось оформить хет-трик и три голевые передачи, таким образом, на данный момент у Давида 9 очков в плей-офф Кубка Стэнли 2018, также чех имеет лучший показатель полезности наравне со своими партнёрами по звену в «Бостоне» — «+6».

Голевая перестрелка между «Бостоном» и «Торонто» во втором матче серии первого раунда плей-офф началась на пятой минуте голом главного проспекта «Брюинз». Давид Пастрняк получил шайбу от Шона Курали, мастерски её обработал, заставив голкипера «Мейпл Лифс» выскочить из рамок ворот. Такое действие вратаря не могло остаться безнаказанным, и уже через мгновение шайба лежала в воротах — 1:0. Моментом позднее «Торонто» сотрясли штангу ворот «Брюинз». Капанен, упущенный обороной хозяев льда, не реализовал идеальную возможность сравнять счёт.

Как говорится в спорте: «не забиваешь ты — забивают тебе», такое правило сработало и на «Торонто». Они пропустили на контратаке шайбу от молодого таланта «мишек» Джейка Дебраска, который благодаря своей реакции смог вплотную добить шайбу в ворота с передачи Тори Круга — 2:0. Вскоре Пастрняк снова участвует в голевой комбинации «Бостона», оформив ассист Кевану Миллеру, который с помощью клюшки игрока противоположной команды забросил очередную шайбу «Бостона» в этой встрече — 3:0. К 15-й минуте матча счёт снова изменился в пользу «Бостона», на этот раз в составе «Брюинз» отличился Рик Нэш, добив шайбу в ворота после броска Пастрняка — 4:0, Пастрняк оформил третье очко в матче. В начале второго периода нападение «Торонто» всё же взяло своё, Митчелл Марнер открыл счёт заброшенным шайбам «клиновых листьев» в матче — 4:1. Двумя минутами позднее сирена на «Ти-Ди Гардене» в Бостоне снова дала зов благодаря голевым намерениям другого чеха в составе «Брюинз» — Давида Крейчи. Удачно подставленная клюшка Крейчи под бросок Пастрняка в очередной раз заставила напрячь свои голосовые связки болельщиков «Бостона» — 5:1. В середине периода «Торонто» забросили вторую шайбу в матче, сокращая своё отставание в счёте до трёх шайб. Тайлер Бозак реализовал передачу Коннора Брауна вдоль ворот, поймав на выходе голкипера «Бостона» — 5:2.

После забитого гола игроки «Торонто», собравшись духом, старались выравнять ситуацию в счёте, но тщетно, голкипер хозяев уже не допускал столь глупых ошибок. В начале третьего периода «Торонто» продолжило напрягать оборону «Брюинз», но голкипер по-прежнему не давал поблажек сопернику. В середине периода «Торонто» было наказано Давидом Пастрняком за все упущенные моменты. 21-летний чех вышел из-за ворот и просто бросил шайбу в пустой верхний угол ворот Фредерика Андерсена («Мейпл Лифс») — 6:2. Двумя минутами позднее Джеймс Ван Римсдайк ответил своему коллеге из «Бостона» заброшенной шайбой, но при таком раскладе она уже ничего не решала — 6:3. Джеймс переиграл вратаря на реакции, вплотную добив шайбу в ворота. За минуту до конца молодой чех Давид Пастрняк оформил хет-трик, обыграв вратаря и «бэкхэндом» отправив шайбу в створ ворот — 7:3. Давид записывает на свой счёт шестое очко в матче.

По итогам матча Давид Пастрняк показал сверхрезультативную игру, набрав 6 очков, включающие три заброшенные шайбы и три голевые передачи. Пастрняк вышел на первое место среди бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли.