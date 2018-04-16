Вашингтон, 16 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп перед ракетной атакой по территории Сирии рассматривал возможность нанесения ударов по системам ПВО РФ в арабской республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным источников издания, всего президент США получил от главы Пентагона Джеймса Мэттиса три возможных варианта операции в Сирии. Один из вариантов предполагал атаку на российские объекты ПВО, второй вариант предусматривал нанесение ударов по объектам, имевшим отношение к «химоружию».

Еще один вариант предполагал удар по большему количеству целей, в том числе по командным пунктам армии Сирии и по возможным центрам разработки химического оружия.

Источники издания отмечают, что Мэттису удалось призвать к сдержанности Трампа, который якобы настаивал на нанесении ракетных ударов по российским и иранским объектам в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли по территории Сирии ракетный удар. По последним данным, из 103 крылатых ракет 71 была сбита сирийскими средствами ПВО.

Поводом для удара стала якобы осуществленная правительственными силами химическая атака в городе Дума.

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