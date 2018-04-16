Иркутск, 16 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Жители прибайкальского посёлка Листвянка (Иркутская область), третий год переживающие нашествие китайских туристов, вынуждены за свой счёт заниматься просвещением гостей из Поднебесной после того как выяснилось, что многие из них считают Байкал своим.

Софья Бунтовская ИА REGNUM «Байкал – священное море России!»: активисты посёлка Листвянка размещают банеры

Софья Бунтовская ИА REGNUM Листвянка. Информационная акция «Байкал – священное море России!» началась в 2017 году после того, как китайские гиды стали говорить своим туристам, что Байкал — китайское море

«Наши активисты размещают в подходящих местах баннеры с надписью на русском и китайском языках «Байкал — священное море России!». Под этим девизом ещё в прошлом году мы начали народную информационную акцию. В последнее время в рекламе китайских турфирм и в рассказах китайских экскурсоводов стали звучать странные и обидные для нас, россиян, фразы: «Байкал — озеро нашей мечты», «Наше северное море», «Святое для каждого китайца (!) место»…

После того, как листвянчане убедились, что наши власти очень не спеша реагируют на опасные тенденции в развитии китайского туризма на Байкале, они решили сами проявить инициативу», — пояснил руководитель театра авторской песни Евгений Кравкль.

По его словам, по итогам конкурса для плакатов решено использовать исторические фотографии времён гидрографической экспедиции под руководством Фёдора Дриженко.

«Свыше ста лет назад российские гидрографы, картографы, топографы, впервые в истории произвели промеры глубин, точные описания береговых линий Байкала. Были составлены лоции, выпущены атласы. Эта эпопея продолжила изыскания, сделанные русскими первопроходцами в 16-м и в начале 17 века.

История государственного освоения Россией Байкала сейчас замалчивается китайскими гидами. Это неправильно. В Листвянке необходимы исторические памятные знаки. Это важное государственное дело. А пока только самодельные плакаты. Мы очень ограничены в нашей деятельности. Мы не можем писать по-китайски ничего оскорбительного и угрожающего — нас немедленно обвинят в экстремизме. Но и бездействовать нельзя», — заключил Евгений Кравкль.

Софья Бунтовская ИА REGNUM Листвянка. Информационная акция «Байкал – священное море России!» началась в 2017 году после того, как китайские гиды стали говорить своим туристам, что Байкал — китайское море

Напомним, до начала XX века посёлок Листвянка именовался Лиственничное (по названию железнодорожной станции). Ещё его называют «воротами Байкала», поскольку это наиболее удобный и близкий от Иркутска въезд на озеро. Этот населённый пункт расположен по правую сторону истока реки Ангара и вытянут на северо-запад вдоль озера Байкал (залива Лиственничный) на 5 километров. Отсюда отправлялись в научные экспедиции Бенедикт Дыбовский и Бернгард Петри, здесь жили и работали многие выдающиеся исследователи Байкала. Но китайских туристов, по наблюдению местных жителей, история не интересует.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемой недобросовестного турбизнеса весьма обеспокоены не только общественники. Увиденное в Листвянке не может не пугать: сотни нелегальных гостиниц в прибрежной зоне и отсутствие канализации, тысячи китайских туристов, горы запрещённого к вылову омуля на рынке, невероятная грязь.

По словам местной общественницы Юлии Иванец, активная скупка земель началась два-три года назад. Когда общественники занялись переводом китайских рекламных буклетов и плакатов, то ужаснулись. В них, к примеру, сказано, что что «Байкал — это северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России».

Евгений Кравкль уже много лет живёт в Листвянке и подтверждает, что видел баннер «Байкал принадлежал Поднебесной 200 лет назад».

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Депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен сообщил, что в 2018 году китайцы прогнозируют рост количества своих туристов в Иркутскую область до миллиона человек в год. Сам факт скупки земли на Байкале китайскими предпринимателями он назвал «вопиющим» и отметил, что в Госдуме начали обсуждать, как усовершенствовать законодательство.