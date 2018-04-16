Владивосток, 16 апреля, 2018, 06:57 — ИА Регнум. По итогам декларационной кампании за 2017 год больше всех среди депутатов Законодательного собрания Приморья заработал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепченко. Его доход составил 1,289 млрд рублей. Самый маленький доход показал депутат от КПРФ Александр Тютерев. Он заработал всего 490 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

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Из года в год самыми богатыми депутатами Законодательного собрания Приморского края становятся единороссы. По итогом декларационной кампании за 2017 год больше всех заработал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепченко. Он задекларировал доход в сумме 1,289 млрд рублей, а это ни много ни мало по 3,5 млн в день. В 2016 году Слепченко заработал 10,4 млн рублей. На депутата оформлены два автомобиля, Lexus LX570 и BMW X5. В собственности у главного единоросса три земельных участка (900, 600 и 239 кв. м) и две квартиры (132 и 81 кв. м). Слепченко задекларировал и крупную сумму расходов — в 2017 году он потратил 50 млн рублей на покупку двух облигаций. Источником средств стала продажа доли в ООО «Акватехнологии».

В прошлые годы, и к этому уже многие привыкли, самым богатым депутатом Законодательно собрания становился Галуст Ахоян. В 2015 году он заработал 3,3 млрд рублей, в 2016-м — 72,48 млн рублей. В 2017-м председатель бюджетного комитета Законодательного собрания задекларировал доход в сумме 27,2 млн рублей. Галуст Ахоян является владельцем трех автомобилей Lexus — GX 460, GX 570 и GX 350. В его собственности три земельных участка, пять квартир и одно нежилое помещение.

Солидный доход за 2017 год показал депутат от ЛДПР Евгений Ткаченко. Он заработал 129,4 млн рублей. В собственности у Ткаченко жилой дом (37,8 кв. м), квартира (409,4 кв. м) и нежилое помещение (715 кв. м). На нём числятся 10 грузовиков и автоприцепы. В 2016 году Ткаченко заработал 34 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик за 2017 год заработал 4,6 млн рублей. В собственности у спикера квартира площадью 137 кв. м. Автомобиля, судя по декларации, у Ролика нет.

Меньше всех в 2017 году заработал депутат от КПРФ. Александр Тютерев задекларировал всего 490 тыс. рублей доходов. У коммуниста нет в собственности недвижимости, он владеет автомобилем Тoyota Corolla Rumion.

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Единственный депутат от партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Приморья Алексей Козицкий заработал в 2017 году 2,2 млн рублей. Годом ранее он задекларировал доход в сумме 6,45 млн рублей. В собственности у Козицкого четыре земельных участка, четыре квартиры, часть жилого дома, гараж, овощехранилище, два хозяйственных помещения, магазин, теплица, котельная и три нежилых помещения.

Депутат от Российской партии пенсионеров за справедливость Юлия Толмачева задекларировала за 2017 год доход в сумме 2,9 млн рублей. В собственности у неё нет недвижимости. Толмачева владеет двумя автомобилями — Тoyota Lexus GX 460 и Toyota Land Cruiser Pradо.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев задекларировал за 2017 год доход в сумме 377,2 млн рублей. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка показал доход в 6,3 млн рублей.