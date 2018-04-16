Хабаровск, 16 апреля, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отчитались о своих доходах за 2017 год. Судя по росту благосостояния полпреда, ДФО развивается успешно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

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Полпред президента в ДФО по-прежнему успешен и продолжает увеличивать своё благосостояние. Правда, уже не такими темпами, как год назад. В 2017 году Трутнев заработал 377,2 млн рублей. В 2015 году трудовые доходы дальневосточного полпреда составляли 159,8 млн рублей, а в 2016 году выросли в два раза — до 356,9 млн рублей.

В собственности у Юрия Трутнева, совместно с супругой имеется земельный участок общей площадью 3 742 кв. м, два жилых дома площадью 345,6 и 170,8 кв. м соответственно. Есть и «иное недвижимое имущество» площадью 18,3, 1952,2 (18/1654 доли), 23,1 кв. м. Собственность совместная с женой.

Супруга полпреда за год заработала 892,2 тыс. рублей.

Супружеская чета Трутневых совместно владеет автомобилями BMW X6 M50D, «Порше», «Мерседес-Бенц», «Ниссан-Патрол». Юрий Трутнев владеет также квадроциклом.

Две несовершеннолетние дочери и сын полпреда также владеют долями в указанном недвижимом имуществе.

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в 2017 году стал немного беднее. В 2017 году министр заработал 6,3 млн рублей, в 2016 году его доход составил немногим более 7 млн.

Александр Галушка имеет в собственности квартиру площадью 164 кв. метра, есть два машино-места, но нет ни одного автомобиля. Ни супруга, ни дочь министра в 2017 году не заработали ни копейки.

Безработная жена Александр Галушки, в отличие от супруга, владеет двумя автомобилями — «Шевроле-Камаро» и Тойота RAV 4.

У супруги в собственности имеется также три земельных участка общей площадью 5,4 тыс. кв. м, квартира площадью 189,2 кв. м, жилой дом площадью 318,5 кв. м.

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Юрий Трутнев родился в Перми. После окончания горного факультета Пермского политехнического университета работал в горкоме комсомола. Потом возглавлял комитет по спорту пермского Облисполкома. В 1988 году вместе с партнерами Трутнев создал кооператив «Контакт», который занимался разработкой и реализацией спортивных тренажеров. Позже на базе кооператива была создана компания «ЭКС ЛИМИТЕД», занимавшаяся поставками спортивных тренажеров, организацией гастролей российских силачей, поставками автомобилей и поставками швейцарского шоколада. Трутнев, совместно с партнером, владел сетью супермаркетов в Перми. В 1994 был избран депутатом Заксобрания Перми, а в 1996 году — мэром города. В 2000-м году Трутнев стал губернатором Пермского края. В 2004 Юрий Трутнев был назначен министром природных ресурсов, а в 2012 — помощником президента РФ. С 31 августа 2013 года — полпред президента в ДФО.

Александр Галушка после окончания МИПК РЭА им. Плеханова по специальности «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности» в 2001 году, уже в 2004 году вошел в состав Национального Совета по оценочной деятельности Российской Федерации. В 2010 году занял пост президента общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в 2012 году стал сопредседателем этой организации. В июне 2013 года Галушка продолжил свою, в общем-то, сугубо общественную деятельность, став сопредседателем Центрального штаба ОНФ. А уже в декабре 2013 года он был назначен министром по развитию Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники, сенаторы и депутаты России приступили к отчетам о доходах за 2017 год. Отчеты государевых людей и их ближайших родственников пестрят миллионами, иногда миллиардами рублей, элитной недвижимостью и престижными иномарками.

«Безлошадному» министру по развитию ДФО Александру Галушке автомобиль в собственности в общем-то и ни к чему — в 2018 году его ведомство заключило контракты на аренду престижных иномарок в Москве, Владивостоке и Хабаровске на общую сумму 65,3 млн рублей. Это — для чиновников Минвостокразвития. Отдельно для министра за аренду автомобилей в столице РФ и крупнейших городах ДФО ведомство заплатило еще 6,8 млн рублей.

Также ведомство по развитию ДФО закупило мебель из дерева ценных пород и натуральной кожи для своего офиса в Москве на сумму 6,9 млн рублей.