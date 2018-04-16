Алтайский край, 16 апреля, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Паводок значительно осложнил обстановку в райцентре Тальменка (Алтайский край). Насыпные дамбы не спасли — 16 апреля из-за резкого подъёма реки Чумыш вода вышла на улицы и подтопила десятки домов и приусадебных участков. Ночь была тревожной: потребовалось проведение взрывных работ с привлечением вертолётов, отключение электричества и другие меры безопасности.

Тальменка. Паводок

22.mchs.gov.ru Уровень воды в Чумыше резко упал и продолжает снижаться

По последним данным, уровень воды в Чумыше составляет сейчас 1002 сантиметра. При достижении максимального уровня в 1050 сантиметров в зону подтопления могут попасть более трёхсот домов.

Сейчас в Тальменке сосредоточены значительные силы и средства спасателей (175 человек, 30 единиц техники, в том числе 12 плавсредств), работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, группы Сибирского спасцентра, пожарно-спасательного гарнизона, Государственной инспекции по маломерным судам. Для жителей подготовили три пункта временного размещения, способных вместить до 1520 человек.Занятия в школах сегодня отменены, детские сады работают в обычном режиме.

Также на контроле спасателей находится обстановка, вызванная подтоплением жилых домов и приусадебных участков в муниципальных образованиях Ребрихинского, Первомайского, Косихинского, Петропавловского, Волчихинского, Краснощековского и Тальменского районов.

22.mchs.gov.ru На данный момент в Тальменке подтоплены 89 приусадебных участков, также есть подтопленные дома

Напомним, в 2018 году Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка. В зону подтопления попали почти две тысячи приусадебных участков и около 500 жилых домов с населением более тысячи человек. В регионе введён режим ЧС.