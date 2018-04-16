Казань, 16 апреля, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Более чем на 6,2 млн рублей увеличил свои доходы за 2017 год относительно 2016 года спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин, заработавший более 17,57 млн рублей. А проведший почти весь 2017 год в СИЗО под арестом фигурант ряда уголовных дел, экс-председатель правления «лопнувшего» «Татфондбанка», депутат Роберт Мусин получил доход почти 9 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах депутатов Госсовета Татарии и членов их семей за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Существенно за январь — декабрь 2017 года относительно предыдущего периода улучшилось и материальное положение супруги спикера — с 5,895 до 9,634 млн рублей. Состав имущества семьи Мухаметшиных за год не изменился, они владеют двумя квартирами площадью 520,8 кв. м. и 153,3 кв. м, двумя жилыми домами на 257,1 и 308 кв. м, двумя стояночными местами, участком земли площадью 2 546 кв. м для индивидуального жилищного строительства. В гараже спикера находятся автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1963 года, автомобиль «Победа» 1954 года, мотовездеход «Ямаха» и снегоход.

Декларированный доход первого заместителя председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, с 1996 по 2004 год работавшего заместителем социального министра республики, за 2017 год составил чуть более 4,664 млн рублей. В сравнении с итогом 2016 года это на 372 тыс. рублей больше. Доход супруги зампредседателя составил 176,4 тыс. рублей против 162,3 тыс. рублей год назад. В собственности семьи изменений не произошло, они владеют участком площадью 1,497 тыс. кв. м, жилым домом площадью 256,1 кв. м, ½ доли в квартире площадью 140 кв. м, квартирой на 143 кв. м, двумя машино-местами и следующим транспортом: автомобилем «Опель-Мокка» 2013 года выпуска, лодкой «Казанка» 5М7 и прицепом для перевозки техники.

Другой заместитель спикера Римма Ратникова за 2017 год задекларировала доход чуть более 4,189 млн рублей, что почти на 4 млн рублей больше, чем у её супруга, но почти на 600 тыс. рублей меньше, чем её доход за 2016 год. Имущественных изменений в семье Ратниковых за год не произошло (дом на 98 кв. м, квартиры на 55,7 и 110,1 кв. м, баня и участок на 1995 кв. м), а из транспорта по-прежнему зампредседателя владеет автомобилем Volvo 2014 года выпуска.

Заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова за 2017 год задекларировала доход чуть более 4,718 млн рублей, что на 4,5 млн рублей больше, чем заработал её супруг, и почти на 1,3 млн рублей больше её дохода за год до этого. Состав имущества за год остался неизменным — участок площадью 1 495 кв. м, квартира на 87,3 кв. м и дом на 162,9 кв. м.

Говоря о депутатах Госсовета РТ, нельзя обойти вниманием Роберта Мусина, который с весны 2017 года находится под следствием и не посещает заседания. Экс-председатель правления «Татфондбанка», проходящий фигурантом нескольких уголовных дел, где число эпизодов уже более 20, а ущерб превысил 50 млрд рублей, за 2017 год заработал более 8,994 млн рублей. Стоит напомнить, что большую часть 2017 года (с начала марта и по конец декабря) депутат Мусин провёл в СИЗО, что, видимо, и сказалось на снижении его доходов относительно 2016 года — почти в 4 раза (с 31,131 млн рублей). С января 2018 года он отпущен из СИЗО под домашний арест.

Существенно потеряла в доходах и супруга Мусина — с 31,89 до 4,692 млн рублей.

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Напомним, «Татфондбанк», где на момент банкротства доля республики превышала 40%, лишился лицензии и был обанкрочен весной 2017 года. По фактам вывода имущества через выдачу кредитов, мошенничества и хищения имущества были возбуждены несколько уголовных дел, расследование которых продолжается. В отношении Роберта Мусина также подан иск о личном банкротстве, суд начал процедуру реструктуризации его задолженности.

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Напомним, средняя заработная плата в регионе за 2017 год составляла 32,41 тыс. рублей.