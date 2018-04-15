Казань, 16 апреля, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Доходы ряда депутатов Госдумы РФ от Татарии относительно 2016 года просели в три раза. А в семье депутата Ирека Богуславского хорошо зарабатывает даже несовершеннолетний ребёнок, получивший за 2017 год доход почти 25 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы РФ и их семей за январь — декабрь 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарии по итогам 2017 года стал избранный от Нижнекамского одномандатного избирательного округа № 28 создатель торговой компании «Эдельвейс», завода по производству газированных напитков и минеральной воды, а также кондитерской фабрики «Регина» Айрат Хайруллин. Хотя за год он и ухудшил своё материальное положение с 280,22 до 168,42 млн рублей, но его доход за 2017 год всё равно стал самым высоким среди коллег от республики.

А в семье члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирека Богуславского, которому можно отдать второе место, хорошо зарабатывает даже несовершеннолетний ребёнок, доход которого за 2017 год относительно предыдущего периода вырос в 10 раз — с 2,423 до 24,979 млн рублей. Непосредственно сам депутат за 2017 год заработал почти в три раза меньше, чем за год до того, — 47,556 млн против 154,9 млн рублей. Какого-либо недвижимого имущества и транспорта в собственности за семьёй Богуславских в декларациях за 2017 год не указано, но в пользовании есть две квартиры площадью 83,4 кв. м и 172,3 кв. м., жилой дом на 573 кв. м, и земельный участок для осуществления жилищного строительства площадью 6 755 кв. м. Депутатом Госдумы Ирек Богуславский избирался с 2007 года и работает в ней уже третий созыв. По данным из открытых источников, он входит в Совет директоров ОАО «Нэфис Косметикс», с 2004 года является совладельцем ОАО «Казанский жировой комбинат», а также членом Совета директоров ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Материальное положение экс-министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, занимавшего этот пост в 1900-е годы, Фатиха Сибагатуллина, чьи дети также вносят весомый вклад в бюджет семьи, за 2017 года улучшилось. Его доход вырос почти на 1,7 млн рублей — с 8,917 до 10,721 млн рублей. А вот доход супруги, наоборот, существенно снизился — с 8,829 до 2,642 млн рублей. Дети 67-летнего члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина, которым нет ещё 18 лет, за 2017 год втроём заработали 3,307 млн рублей.

Выбивается из общего ряда вторых половин и супруга депутата Сибагатуллина. В её собственности около 50 объектов недвижимости, среди которых две гостиницы, кафе, цех лесопиления и деревеобработки. В 2016 году список имущества был почти в пять раз короче. Передвигаться семья депутата предпочитает на автомобилях марки Mercedes-Bens разных моделей. Всего их в автопарке Фатиха Сибагатуллина и его супруги три единицы.

В списке лидеров по доходу и депутат Альфия Когогина — супруга «рулевого» КамАЗа. Её доход по итогам 2017 года составил 30,205 млн рублей против 107,699 млн рублей супруга. Относительно 2016 года доходы депутата выросли почти в три раза (с 10,481 млн рублей). Автопарк семьи представлен автомобилями Mercedes-Bens, BMW M6 и Land Rover Defender.

Доктор медицинских наук, экс-министр здравоохранения Татарии (2007—2013 годы) Айрат Фаррахов за 2017 год заработал чуть более 16,574 млн рублей, что на 3,4 млн рублей больше, чем за 2016 год. Супруга Фаррахова внесла в семейный бюджет более 3,348 млн рублей, что на 2,4 млн рублей меньше, чем за год до того, но сам депутат также попадает в число лучше всех зарабатывающих в Госдуме от Татарии. Автомобиль в семье Фарраховых есть только у второй половины депутата. Это AUDI Q5.

Доходы первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сидякина за 2017 год относительно 2016 года выросли более чем на 4 млн рублей — с 9,632 до 13,568 млн рублей. Его также можно включить в список лидеров по достатку за 2017 год. Автомобиль в семье также один — ACURA RDX.

А вот доходы избранного от Альметьевского одномандатного избирательного округа № 30 Рината Хайрова почти в два раза упали — с 14,947 до 7,736 млн рублей. Схожая картина наблюдается и у его супруги — с 4,945 до 2,020 млн рублей. Супруга депутата Хайрова отдаёт предпочтения автомобилям Mercedes-Bens и Porsche Cayenne.

Напомним, Ринат Хайров в начале 2000-х руководил УФНС по республике, а с 2004 по 2007 год был председателем правления «Татфондбанка», на сегодня находящегося в стадии банкротства. Кроме того, депутат с 2007 по 2010 год работал советником министра обороны РФ.

Обратная тенденция наблюдалась с доходами руководителя регионального исполкома «Общероссийский народный фронт» в РТ, депутата Равиля Хуснулина. Его доходы выросли более чем в два раза — с 2,287 до 5,185 млн рублей, а вот у супруги депутата наблюдался спад доходов — с 602 до 454,6 тыс. рублей.

У генерал-лейтенанта, депутата Валентина Чайки доход относительно 2016 года также немного снизился — с 5,161 до 5,007 млн рублей, а у его второй половины, наоборот, был небольшой рост — на 7 тыс. рублей, до 153 тыс. рублей в год. По дорогам страны депутат Чайка передвигается на LEХUS GX 460.

Меньше всех доход задекларировала биолог-генетик, советник председателя Совета Общественной государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ Ольга Павлова — 4,552 млн рублей. Но при этом относительно 2016 года её доход вырос почти в три раза — с 1,587 млн рублей.

Средняя заработная плата в регионе за 2017 год составляла 32,41 тыс. рублей.