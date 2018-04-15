Киев, 16 апреля, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Скандальный украинский сайт «Миротворец» включил в базу данных президента Сирии Башара Асада. Сообщение об этом опубликовано на странице ресурса в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Администраторы добавили сирийского лидера в черный список из-за того, что его дети побывали в Крыму. Речь идет о «сознательной организации нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми», говорится в сообщении.

Кроме того, Асада обвинили в антиукраинской пропаганде и в попытках легализации «аннексии» полуострова Крым — так Киев до сих пор называет вхождение Крыма в состав России, которое состоялось в 2014 году по итогам референдума.

Отмечено также, что Асаду грозит от трёх до пяти лет лишения свободы в случае задержания правоохранительными органами Украины. О том, что дети президента Сирии в 2017 году отдыхали в лагере «Артек» в Крыму, 15 апреля рассказал журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Напомним, Башар и Асма Асад воспитывают двух сыновей и дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, черный список украинского сайта «Миротворец» регулярно пополняется: в него попадают российские журналисты и деятели культуры, а также другие граждане, поддерживающие Донецкую и Луганскую народные республики или посещающие Крым.

Башар Асад — не первый глава государства, «замеченный» сайтом. В сентябре 2017 года в базе данных оказался бывший президент Грузии, а позднее — украинский политик Михаил Саакашвили.

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