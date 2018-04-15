Баку, 16 апреля, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Объем покупок в Азербайджане через интернет-магазины значительно сократился. Причина — повышение налога на добавленную стоимость. Об этом заявил в интервью echo. az эксперт общественного объединения «Содействие экономическим инициативам» Самир Алиев.

«К сожалению, госорганы Азербайджана не приводят, а может и вовсе не ведут статистику по обороту рынка интернет-торговли. Несмотря на это, совершенно ясно, что объем покупок через интернет-магазины гражданами значительно сократился», — отметил он.

«Казалось бы, после принятия закона «О безналичном расчете» популярность и объем интернет-покупок должны были в разы возрасти, но этого не случилось. Причина — повышение налога на добавленную стоимость. Не случайно решение минналогов о том, что онлайн-покупки, проводимые за рубежом, в Азербайджане будут облагаться НДС, всколыхнуло общественность (с 1 января 2017 года ставка НДС в республике составляет 18%)».

По его словам, естественно, что при таких условиях немногие граждане решаются на покупку в сети.

«Кроме того, после девальвации национальной валюты палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана начала ужесточать условия получения кредитов, в том числе, кредитных карт», — подчеркнул он.

По его данным, за считанное время число выдаваемых кредитных карт в стране заметно уменьшалось.

«Все эти государственные ограничения не дают развитию интернет торговле в Азербайджане», — подытожил Алиев.