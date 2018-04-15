Ереван, 15 апреля, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян обнародовал сегодня, 15 апреля план массовых акций гражданского неповиновения, который, по словам лидера оппозиции, должен начаться в понедельник, 16 апреля в 8:15 (7:15 мск).

Photolure Никол Пашинян

«Завтра в 8:15 утра должны начаться массовые акции гражданского неповиновения, и эти акции должны проводить вы, мои дорогие соотечественники. Вы будете делать свой шаг, я — свой, эти акции никого не будут ставить под угрозу или подвергать риску», — сказал Пашинян на митинги на площади Франции, которая уже четвертые сутки остается перекрыта митингующими.

Он призвал граждан, во-первых, блокировать все мосты, соединяющие окраины Еревана с центром.

«У граждан, которые, например, проезжают через мост может сломаться автомобиль. Они могут просто выключить аварийный сигнал, закрыть двери машины и пешком двинуться к проспекту Баграмяна. По пути они могут оповещать других о том, что люди собираются возле здания Национального Собрания. Это очень важно. У людей может закончиться бензин, сесть аккумуляторная батарея. Также нужно заблокировать все возможные улицы. На середине дороги может случайно сломаться машина. Эти люди могут таким же образом закрыть двери автомобилей и двинуться в сторону Национального Собрания. Завтра также встанет Ереванский метрополитен. Как? Когда у вагона, прибывшего на станцию, откроются двери, пассажиры группами по четыре или пять человек могут лечь так, чтобы одна часть их тела была в вагоне, а другая на перроне, и пока двери не будут закрыты, поезд не сможет тронуться. Люди пешком идут к проспекту Баграмяна и всех, кого видят, оповещают о том, что народ собирается возле Национального Собрания. В метро будут пытаться подвергнуть граждан приводу, но их сил хватать не будет, они будут вынуждены звать дополнительные силы. Но если улицы будут перекрыты, полицейские не смогут подъехать», — объяснил Пашинян (цитата по azatutyun. am).

Читайте также: В Армении стартуют круглосуточные акции протеста против Сержа Саргсяна

Оппозиционный лидер также призвал граждан обналичить деньги, которые они хранят на банковских картах, а также объявить забастовку и бойкотировать занятия в учебных заведениях.

«Люди не идут на работу, потому что город в пробках, люди не идут на работу, а приходят к зданию Национального Собрания. Молодые люди могут опускать штанги у троллейбусов, ложиться перед автобусами, но никого не оскорблять, а извиняться за причинение неудобств. Студенты, школьники бойкотируют занятия. Будут пробки, так что детей лучше в школу не отправлять, оставьте детей дома, а учителя пусть пешком идут к зданию Национального Собрания», — заявил Пашинян, подчеркнув, что эти действия должны происходить независимо от возможных действий против активистов на площади Франции ближайшей ночью.

Пашинян, который пользуется депутатской неприкосновенностью, подчеркнул, что даже если власти решат арестовать его, они должны будут привести его в Национальное Собрание для снятия неприкосновенности.

«И даже тогда, выступая с трибуны Национального Собрания, я смогу сказать вам, что нужно делать. От вас только требуется быть возле здания Национального Собрания», — подчеркнул лидер партии «Гражданский договор».

Движение «Мой шаг», возглавляемое Пашиняном борется против продолжения власти экс-президента Армении Сержа Саргсяна в качестве премьер-министра. Голосование по поводу избрания Сержа Саргсяна премьер-министр запланировано в парламенте на 17 апреля.

Ранее Пашинян призывал активистов окружить здание парламента, а также блокировать передвижение депутатов в день голосования по кандидатуре премьер-министра, чтобы физически они не смогли проголосовать за кандидатуру Сержа Саргсяна.