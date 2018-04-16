Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Прошедшая апрельская неделя в Петербурге прежде всего запомнилась горожанам очень хорошей погодой. Из-за весеннего солнца и долгожданного тепла, едва не поставившего рекорд двух десятилетий, тревожные новости о ситуации в Сирии, падении рубля и блокировке Telegram воспринимались в Петербурге не столь остро. Но реагировать на них всё же пришлось.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург движется вперед

Трамп больше не казак

Члены казачьего общества Санкт-Петербурга «Ирбис» совсем разочаровались в Дональде Трампе и решили его «наказать» в английском стиле. По аналогии с сожжением чучела Гая Фокса петербургские казаки хотят подпалить чучело американского президента вместе со звездно-полосатым флагом и просят власти Петербурга санкционировать это символическое действо и согласовать необходимую площадку.

А как прекрасно всё начиналось… Еще в августе 2016 года, на фоне набиравшей ход предвыборной кампании кандидата от республиканцев, атаман Андрей Поляков присвоил Трампу звание есаула. После победы миллиардера над Хиллари Клинтон в ноябре того же года Трампу было даровано звание почётного казака. Его и членов его семьи пригласили погостить в Петербурге.

«Дорогой Дональд Трамп, от лица российского казачества <…> желаем вам успеха в ваших миротворческих начинаниях и приглашаем вас и вашу семью с визитом в Россию, Санкт-Петербург, на хутор атамана Полякова. Обещаем незабываемую программу по знакомству с русской национальной казачьей культурой, а также традиционные развлекательные мероприятия, благодаря которым вы сможете лучше узнать загадочную русскую душу», — говорилось в письме казачьего общества вновь избранному президенту США.

Год назад, после удара США крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат, петербургские казаки лишили Дональда Трампа почетного звания. Теперь же, на новом витке противостояния Белого дома и законных властей Сирии, казаки «Ирбиса» решили очищающим огнем загладить свою ошибку и навсегда отречься от «трампомании». По словам атамана Полякова, сожжение чучела Трампа и американского флага «продемонстрирует отношение нашего народа к США и их президенту».

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, прежде, чем посмеяться над казаками и их метаниями «от любви до ненависти», стоит вспомнить, с каким неподдельным энтузиазмом значительная часть российского политологического и медийного сообщества восприняла победу Трампа на выборах 2016 года. Сколько тогда звучало предсказаний о наступлении нового этапа в американской и мировой политике, о неизбежном отказе Америки от амбиций «мирового жандарма», об улучшении отношений с Россией, мирном решении сирийского и украинского кризиса и отмене антироссийских санкций.

Голоса скептиков почти не были слышны. Один из них, живущий в Европе политолог Владимир Корнилов, пророчески написал на своей странице в Facebook на следующий день после победы Трампа:

«Выражаю искреннее сочувствие всем сторонникам Трампа. Поверьте, разочарование наступит очень скоро! <…> В ходе теледебатов Трамп сказал одну страшную для будущего президента США вещь, на которую российские СМИ (да и не только российские) фактически не обратили внимание: «Наша внешняя политика должна быть непредсказуема». Запомните эту фразу…»

Петербург стал лидером по росту зарплат

Петербург оказался на первом месте по росту зарплат за январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017 года, среди других субъектов Федерации. Такой вывод содержится в материале, опубликованном Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

«Наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось в Санкт-Петербурге (на 21% в среднем в номинальном выражении по сравнению с январем 2017 года, в 1,7 раза — конкретно в обрабатывающей промышленности) <…> В большинстве регионов номинальный рост составил 8−13%», — отметили эксперты, добавив, что средний рост зарплат в Петербурге за прошлый год составил 21%.

Последняя цифра вызывает удивление. Как напоминает ИА REGNUM, по данным, которые приводил в конце марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов, средняя номинальная заработная плата петербуржцев выросла за 2017 год на 11%. При этом реальная средняя зарплата выросла всего на 5,5% к уровню 2016 года.

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Что касается данных о зарплате в Петербурге за январь 2018 года, то здесь цифры совпадают. Петростат подтвердил, что средняя зарплата, начисленная в Петербурге в первый месяц года, действительно на 21,1% оказалась больше январской зарплаты 2017 года, достигнув 58 598 рублей. Правда, с учетом роста индекса потребительских цен, зарплата за январь 2018 года увеличилась скромнее, на 17,9%.

При этом, как обычно, речь идет о «средней температуре по больнице». И если в нефтяных, газовых, трубопроводных и иных сырьевых компаниях, зарегистрированных в Петербурге, зарплата превышает среднюю по городу почти в три раза, то во многих других отраслях ситуация совсем иная.

Например, в городском строительстве и торговле зарплата составляет лишь 76% от средней, в образовании и социальной сфере едва превышает 80%, в общественном питании и гостиничной сфере недотягивает до 70%, а у почтовиков и служб доставки едва превысила 50% от среднегородского уровня. Отметим, что и внутри всех этих отраслей опять же весьма велика дифференциация зарплат у руководящих и рядовых работников.

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Реальные же денежные доходы всего населения Санкт-Петербурга в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года составили 97,5%, то есть сократились на 2,5%. Петростат отмечает, что эта цифра сложилась с учетом единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей, которую получили пенсионеры в январе прошлого года. Если бы ее тогда не было (но она была!), то сегодня даже нарисовался бы 3%-ный рост реальных доходов. Тоже неплохо, но, как говорится, почувствуйте разницу — по сравнению с цифрами, приведенными в начале этой главы.

Добавим, что уровень доходов квалифицированных специалистов-петербуржцев по итогам 2017 года оказался на 33,3% ниже, чем аналогичный показатель у москвичей, подсчитала рекрутинговая компания HeadHunter. Наконец, отметим, что просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2018 года составила в Санкт-Петербурге 192,9 млн рублей.

У кого — дыра в кармане, у других — «жирок». И в начале минувшей неспокойной недели некоторые горожане потянулись к пунктам обмена валюты, чтобы успеть купить доллары и евро, дорожающие на фоне нового витка американских санкций против российского бизнеса и его «капитанов». Впрочем, обошлось без паники.

Telegram: с надеждой на возвращение

Весть о решении Таганского суда Москвы, удовлетворившего требование Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера Telegram, в петербургских медийных и властных кругах была воспринята с заметным сожалением. Городские чиновники и депутаты, а также пресс-службы госструктур охотно пользовались возможностью донести до целевой аудитории, которой славится Telegram, свою информацию, высказывания и «месседжи».

Возможно, популярности этой программы способствовал и тот факт, что Павел Дуров, под чьим руководством был создан Telegram, — коренной петербуржец, пользующийся уважением у многих, особенно молодых, жителей города на Неве, еще со времен своей работы по созданию соцсети «ВКонтакте».

В то же время ссылки правоохранительных органов на то, что Telegram якобы использовался террористами при подготовке прошлогоднего взрыва в метро, не вызвали никакого отклика у горожан. Не было бы Telegram, нашелся бы другой инструмент коммуникаций у тех, кто использует во зло любые современные технологические достижения, рассудили многие.

Реакция на предстоящую блокировку приложения со стороны петербургских вип-персон оказалась разнонаправленной. Например, депутат Госдумы от Петербурга, единоросс Сергей Боярский вскоре после решения суда демонстративно удалил Telegram со своего «айфона», однако, по данным ряда пользователей, уже после этого вновь заходил в мессенджер — возможно, с других устройств.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин наиболее активно использовал Telegram, размещая в нем не только отчеты о проведенных мероприятиях и посещенных объектах, но и делясь различными предложениями на темы городской жизни, давая оценки историческим и современным политическим событиям. Канал Албина популярен у журналистов и экспертов. После судебного решения о блокировке Telegram вице-губернатор сообщил, что не будет удалять свой канал, однако сместит свою медийную активность в сторону Facebook.

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Глава комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, также имеющий свой канал в мессенджере, откровенно сожалеет о том, что Telegram попал под санкции. Однако, подчеркивает свою законопослушность. «Мы будем исполнять все решения судов. Прервемся на профилактику, оценим ситуацию. Если будет возможность законно возобновить работу на других площадках, то мы этим воспользуемся», — сообщил Четырбок в своем канале.

Не спешит удалять свой канал в Telegram и Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сумевшая наладить с его помощью оперативное и качественное информирование о деятельности судебной ветви власти в городе. Однако, чтобы иметь альтернативный вариант, в пресс-службе решили воспользоваться возможностями еще одного мессенджера.

Ну, а общественные активисты из молодежного движения «Весна» в день, когда было принято решение по Telegram, принесли две тысячи бумажных самолетиков, ставших символом мессенджера, к петербургскому офису Роскомнадзора. Правда, протест оказался скомкан в прямом и переносном смысле, вступать в конфликт с полицией никто не захотел, и самолетики отправились в помойный бак. Постигнет ли такая же участь сам Telegram, покажет ближайшее будущее.

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