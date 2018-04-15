Берлин, 15 апреля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч в рамках 30-го тура бундеслиги 2017/18 между командами «Шальке-04» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Orchi Болельщики «Шальке» на «Фельтинс-Арене»

В дебюте второго тайма вингер сборной Украины открыл счет, реализовав шанс, созданный Даниэлем Калиджури — 1:0. В конце матча экс-защитник сборной Бразилии Налдо удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («Шальке-04»/»Боруссия»)

Удары 9/9

Удары в створ 3/5

Владение 41%/59%

Фолы 7/11

С 51 очком «Боруссия» опустилась на 4-е место. «Шальке» укрепился на второй строчке с 55 очками.

Составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Стамбули, Керер, Налдо, Горецка, Бенталеб, Калиджури, Арит, Шопф, Коноплянка, Бургшталлер.

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Топрак, Шмельцер, Шахин, Ройс, Филипп, Дауд, Пулишич, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Предупреждения: Пищек — 61, Бургшталлер — 78.

Голы: Коноплянка 50 — 1:0, Налдо 82 — 2:0.