Уфа, 15 апреля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 26-го тура российской футбольной премьер-лиги 2017/18 между командами «Уфа» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 1:1.

Mike Desisto Нулевой баланс

В конце первого тайма левый фланговый атакующий полузащитник Дмитрий Сысуев открыл счет — 1:0. Ассист на свой счет записал Дмитрий Стоцкий. На 79-й минуте нигерийский скоростной форвард Ахмед Муса сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Уфа»/»ЦСКА»)

Удары 11/11

Удары в створ 5/7

Владение 46%/54%

Фолы 6/11

С 45 очками «ЦСКА» по итогам тура опустился на 4-е место. «Уфа», набрав 35 очков, поднялась на 6-ю позицию.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Сысуев, Стоцкий, Игбун.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Фернандес, Кучаев, Вернблум, Бистрович, Головин, Муса, Чалов.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Головин — 35, Живоглядов — 77.

Голы: Сысуев 41 — 1:0, Муса 79 — 1:1.