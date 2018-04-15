Вашингтон, 15 апреля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Фотографии сирийских объектов, которые попали под ракетный удар США и их союзников, обнародовал телеканал CNN.

Cnn

В сообщении телеканала указывается, что обнародованные снимки подтверждают «существенный ущерб от авиаудара сирийским объектам, предположительно связанным с программой создания химического оружия».

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны до и после удара по одному объекту на окраине Дамаска и двум в провинции Хомс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Боевые корабли ВМС США, а также американские, французские и британские самолеты выпустили по целям в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО смогли сбить 71 ракету. Позже Пентагон ответ вооруженных сил Сирии на ракетную атаку назвал «неэффективным».

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