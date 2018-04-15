Рим, 15 апреля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Мапеи» был разыгран матч в рамках 32-го тура Серии А 2017/18 между командами «Сассуоло» и «Беневенто». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

Pixabay.com Ничья

На 22-й минуте малийский форвард Шейк Диабате открыл счет, перекинув мяч через вратаря — 0:1. Через 19 минут итальянский вингер Маттео Политано сравнял счет после передачи Кумы Бабакара — 1:1. На 64-й минуте Политано оформил дубль и вывел хозяев вперед — 2:1. В роли ассистента вновь выступил Бабакар. Через 9 минут Диабате ответил дублем, сравняв счет — 2:2.

Статистика матча («Сассуоло"/"Беневенто»)

Удары 9/5

Удары в створ 3/2

Владение 42%/58%

Фолы 13/23

Набрав 31 очко «Сассуоло» поднялся на 15-е место. «Беневенто» с 14-ю баллами остался на последнем месте в таблице дивизиона.

Составы на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Ачерби, Делл’Орко, Маньянелли, Миссироли, Рожерио, Кассата, Аджапонг, Политано, Бабакар.

«Беневенто»: Пуджони, Летициа, Джимсити, Тошка, Санья, Катальди, Сандро, Джуричич, Диабате, Йемелло, Гилерме.

Главный арбитр матча: Клаудио Гавиллуччи.

Предупреждения: Пелузо — 3, Ачерби — 22, Маньянелли — 45+7, Катальди — 46, Сандро — 71.

Голы: Диабате 22 — 0:1, Политано 41 — 1:1, Политано 64 — 2:1, Диабате 73 — 2:2.