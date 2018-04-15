Рим, 15 апреля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч в рамках 32-го тура Серии А 2017/18 между командами «Милан» и «Наполи». Матч завершился со счетом 0:0.

По нулям

Статистика матча («Милан"/"Наполи»)

Удары 9/11

Удары в створ 2/3

Владение 46%/54%

Фолы 8/6

Набрав 78 очков «Наполи» сократил отставание от первого места до 3-х очков. «Милан» с 53-мя очками укрепился на 6-й строчке.

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Мусаккио, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Калинич, Чалханоглу.

«Наполи»: Рейна, Маджо, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Сапата — 55, Хюсай — 64, Кулибали — 90, Чалханоглу — 90+1.