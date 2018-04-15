Москва, 15 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru В. Путин и Х. Рухани

«Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории», — говорится в сообщении.

Президенты двух стран согласились с тем, что противоправная акция западных стран подрывает процесс политического урегулирования в Сирии.

Кроме того, Путин подчеркнул, что если ракетные удары по Сирии продолжаться, то «это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях».

«Обсуждалось также общее положение дел в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Рухани состоялся по инициативе иранской стороны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО сбили большую часть ракет. Поводом для атаки стало якобы применение ВС Сирии химического оружия в городе Дума 7 апреля.

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