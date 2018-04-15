Лондон, 15 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сорок».

Александр Дейнека. Футбол. 1924

На 14-й минут форвард сборной Франции Александр Ляказетт открыл счет, замкнув навес Пьер-Эмерика Обамеянга с левого фланга — 0:1. Через 15 минут испанский атакующий полузащитник Айосе Перес сравнял счет после прострела Деандре Йедлина с правого фланга атаки — 1:1. На экваторе второго тайма шотландский правый полузащитник Мэтт Ритчи вывел хозяев вперед — 2:1. В роли асситента выступил Айосе Перес.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Арсенал»)

Удары 7/12

Удары в створ 4/4

Владение 29%/71%

Фолы 10/8

Набрав 41 очко «Ньюкасл» поднялся на 10-е место. «Арсенал» с 54-мя очками остался на 6-й строчке.

Составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шелви, Диаме, Ритчи, Кенеди, Перес, Гэйл.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Чемберс, Джака, Эль-Ненни, Уиллок, Ляказетт, Обамеянг, Айуоби.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Слимани — 90+1.

Голы: Ляказетт 14 — 0:1, Перес 29 — 1:1, Ритчи 68 — 2:1.