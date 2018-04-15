Калуга, 15 апреля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Прокуратура Ферзиковского района Калужской области выявила нарушения прав детей-инвалидов в местной больнице, сообщил 15 апреля ИА REGNUM помощник прокурора района Игорь Гринев.

Цитата из м/ф «Папочка, возьми мои ножки». Реж. Хироси Ёсино. 2008. Япония Инвалид

По его словам, в апреле 2018 г. надзорным органом была проведена проверка исполнения требований законодательства на получение бесплатной и качественной медицинской помощи несовершеннолетним детям-инвалидам в деятельности ЦРБ Ферзиковского района.

Так, было установлено, что ребенку инвалиду (врожденный гидронефроз) с детства, рецепты на жизненно необходимое ежемесячное лекарственное средство «Ketosterilum» в виде таблеток в июле, августе, октябре 2017 и январе 2018 года врачом педиатром не выписывались, а необходимое лекарство не выдавалось.

Другому ребенку, страдающему сахарным диабетом, рецепты на жизненно необходимое лекарственное средство «Insulin» в феврале и марте 2018 года, а также обязательные тест-полоски для измерения уровня сахара в крови с декабря 2017 по 6 апреля 2018 годы вообще не выдавались.

По данному поводу, главному врачу больницы прокуратурой района внесено представление. Лекарственные средства больным детям будут выданы в самое ближайшее время.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году лекарственными препаратами было обеспечено 18 тыс. 808 жителей Калужской области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Общая стоимость закупленных лекарств 355,5 млн рублей. Около 46 тыс. человек получили лекарства в рамках программы государственных гарантий из бюджета области на сумму 679,9 млн рублей. Из них 56 больных орфанными заболеваниями — на сумму 139,599 млн рублей. За счёт средств Минздрава РФ на сумму 390,7 млн рублей лекарства получил 891 житель Калужской области с заболеваниями, включенными в перечень высокозатратных нозологий.

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