Ярославль, 15 апреля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета города Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad в знак протеста против американских санкций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат растоптал свой iPad

Соответствующее видео он выложил на своей странице в социальной сети.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — пишет он.

На призывы в обсуждении видео топтать всю технику, что есть в доме, так как она наверняка имеет американское происхождение, Дмитрий Петровский ответил, что велоэкипировка у него китайская, велосипед чешский, автомобиль французский, а американскими лекарствами он не пользуется. Кстати, ботинки, которыми он топчет iPad — белорусские.

Поэтому, если Медведев говорит: мы должны, я хочу увидеть — как он топчет свой айфон, я как член фракции ЕР это сделал. Я хочу посмотреть на Медведева и Володина, раздавливающих им принадлежащую американскую продукцию — иначе не честно. Если мы говорим, что отказываемся от американской продукции — начинаем с себя. Я начал. Я считаю, что хватит болтать и делать вид — если у нас торговая война с США, то каждый должен ее вести, и депутаты от ЕР должны показывать пример — иначе это очередная болтовня», — призывает однопартийцев депутат.

Те, что ознакомились с роликом Петровского в соцсети, пока от такой практики отказываются.