Калуга, 15 апреля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Порядка 400 калужан приняли участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая состоялась 14 апреля в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского.

Петр Катериничев Участники «Тотального диктанта» в Калуге

Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции, в четырех аудиториях университета калужане в четвёртый раз проверили своё знание русского языка. Текст диктовали актер столичного театра имени Ленинского комсомола Дмитрий Грошев и преподаватели калужского вуза.

Итоги «Тотального диктанта» будут подведены к 18 апреля 2018 года. Филологи разберут типичные ошибки участников диктанта, которые, скорее всего, будут учтены при издании очередного учебника русского языка. Кстати, те участники акции, работы которых буду оценены на «отлично» получат в качестве поощрения подписки на книги.

В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала писательница Гузель Яхина, которая лично прочитала отрывок из своего романа «Дети мои» во Владивостоке.

Напомним, впервые ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих состоялась в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин. Всего по подсчётам организаторов к данной всемирной образовательной акции в 2018 году присоединились 800 городов, в том числе в Германии, Канаде, Китае, Финляндии и Японии.

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