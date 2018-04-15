Киев, 15 апреля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Украине за последние четыре года удалось «превратить» армию в одну из самых эффективных в Европе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

Генри Робинсон. Гальванизованный труп. 1836

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», — написал глава государства.

Порошенко добавил, что подтверждением этому является участие украинских десантников в курсе контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT в Польше. По его словам, бойцы ВСУ показали там наилучшие результаты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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