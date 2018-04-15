Салехард, 15 апреля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

National Transportation Safety Board Автобус после столкновения

ДТП произошло в воскресенье, 15 апреля, в Пуровском районе.

«На 77 км трассы Новый Уренгой — Ямбург произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика, — сказал источник. — Предварительно, пострадали 14 человек».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: При столкновении пяти автомобилей в Подмосковье погибли три человека

А также: Жертвами ДТП с микроавтобусом в Вологодской области стали семь человек