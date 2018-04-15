Екатеринбург, 15 апреля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. 15 апреля на стадионе «Екатеринбург-Арена» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Урал» и «Спартак». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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На 37-й минуте оттянутый форвард сборной Румынии Эрик Бикфалви открыл счет точным ударом в ближний угол — 1:0. В конце матча голландский левый вингер Отман Эль Кабир удвоил преимущество в счете после ассиста Андрея Егорычева — 2:0. Через 2 минуты Квинси Промес вновь сократил разрыв в счете до минимума — 2:1.

Статистика матча («Урал"/"Спартак»)

Удары 15/14

Удары в створ 7/4

Владение 44%/56%

Фолы 9/15

Набрав 33 очка «Урал» укрепился на 9-м месте. «Спартак» с 50-ю очками остался на 2-й позиции.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Динга, Кулаков, Меркулов, Емельянов, Ароян, Бикфалви, Димитров, Фидлер, Эль Кабир, Ильин.

«Спартак»: Ребров, Петкович, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Промес, Фернандо, Ханни, Зобнин, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Зе Луиш — 20, Кутепов — 74, Портнягин — 86.

Голы: Бикфалви 37 — 1:0, Эль Кабир 88 — 2:0, Промес 90 — 2:1.