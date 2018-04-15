Екатеринбург, 15 апреля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 апреля торжественно открыл «Екатеринбург Арену» после масштабной реконструкции к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. Церемония прошла перед началом матча «Урал"-"Спартак» — второго тестового матча на обновленном стадионе.

Александр Дейнека. Стадион. 1935

По словам губернатора, уже совсем скоро здесь пройдут игры Чемпионата мира, после завершения которых стадион останется в качестве наследия всем жителями региона.

«Уверен, здесь будут проходить кроме спортивных событий еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил строителей, которые точно в срок ввели после реконструкции этот важнейший спортивный объект, умело сохранив здесь все исторические элементы и преобразив его.

Зрители, пришедшие сегодня на матч, увидели красочный номер в исполнении шоу барабанщиков вместе с юными футболистами СК «Урал» и гимнастками-воспитанницами олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга — города-организатора ЧМ-2018 Ирины Зильбер. Сразу после этого состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами стадиона — группой «Синара» — символического ключа от арены футбольному клубу «Урал». Генеральный директор «Синары» Михаил Ходоровский вручил ключ президенту клуба Григорию Иванову. Гимн Российской Федерации перед началом игры сегодня прозвучал в исполнении Уральского хора.

Право совершить первый удар по мячу на торжественно открытой «Екатеринбург Арене» досталось губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона дал пас юному воспитаннику спортклуба «Урал» Федору Алфимову и прославленной спортсменке Ирине Зильбер.

Церемония, отметим, состоялась ровно за 60 дней до начала ЧМ-2018.

Напомним, «Екатеринбург Арена» была введена в эксплуатацию в конце февраля. При ее строительстве были использованы передовые инженерные решения. Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями. Благодаря оснащению здания современными технологиями, здесь можно проводить соревнования и мероприятия международного уровня. Вокруг стадиона благоустроена прилегающая территория, для жителей и гостей города создана комфортная рекреационная инфраструктура.